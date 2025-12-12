ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιώργου Λαμπράκη

Την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη, ενός, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκ των προσαχθέντων της σημερινής αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για το ζήτημα των επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισηγήθηκε ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ζήτησε την αναστολή της κομματικής ταυτότητας του Γιώργου Λαμπράκη σχετικά με την υπόθεση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν σήμερα από το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της υπόθεσης για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες πληροφορίες για τις συλλήψεις στην Κρήτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με συνολικά 15 συλλήψεις στο πλαίσιο των ερευνών για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από νωρίς το πρωί, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) εντόπισε αρχικά άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και προχώρησε σε προσαγωγές, οι οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ως έδρα του κυκλώματος φέρονται οι Αρχάνες Ηρακλείου, καθώς και το κέντρο του Ηρακλείου, όπου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πραγματοποιήθηκαν και κατ’ οίκον έρευνες.

ΟΠΕΚΕΠΕ: 42 άτομα κατηγορούνται

Συνολικά 42 άτομα κατηγορούνται για εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα, φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ από το 2019 έως το 2025.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περιλαμβάνονται λογιστές, δικηγόροι και αγρότες, καθώς και ένας αγροτοσυνδικαλιστής, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος εμφανίζεται ως αρχηγικό στέλεχος της οργάνωσης. Ο συγκεκριμένος φέρεται να συντόνιζε τη διαδικασία υποβολής ψευδών δηλώσεων, ενώ εξετάζεται και το στενό του περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά τις ψευδείς αιτήσεις μέσω των οποίων εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτές υποβάλλονταν μέσω συγκεκριμένου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων.

Η επιχείρηση εντοπισμού και συλλήψεων πραγματοποιείται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.