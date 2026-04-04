ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι για πολιτικές παρεμβάσεις - Οι αναφορές σε βουλευτές

Στα «χέρια» των βουλευτών βρίσκεται πλέον η δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αίτημα για άρση ασυλίας 11 μελών της κυβερνητικής παράταξης.

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η υπόθεση συνοδεύεται -και- από εκτενές υλικό τηλεφωνικών διαλόγων, οι οποίοι φέρονται να αποτυπώνουν πολιτικές παρεμβάσεις και πιέσεις για τη διαχείριση επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ο βουλευτής Σερρών, Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής, ο οποίος, αν και δηλώνει αθώος, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε τι αφορά η δικογραφία για τις Σέρρες

Η δικογραφία αφορά, μεταξύ άλλων, υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων σε 37 παραγωγούς από τις Σέρρες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά άδεια για άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ. Επειδή όμως η πολιτική για εμένα δεν είναι αυτοσκοπός, δηλώνω ότι δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές», δήλωσε με τη σειρά του ο Κώστας Καραμανλής.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν πως «σωστά έπραξε».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Κώστας Καραμανλής δεν περιλαμβάνεται στις συνομιλίες, ωστόσο στις νόμιμες επισυνδέσεις, τον Σεπτέμβριο του 2021 έχουν εντοπιστεί συνεργάτες του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, σε συνομιλία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, να κάνουν αναφορά στο όνομά του.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι διάλογοι για τους 37 παραγωγούς

Σε τηλεφωνικές συνομιλίες του Σεπτεμβρίου 2021, συνεργάτης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, συνομιλεί με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Διάλογος (11/09/2021):

Συνεργάτης : «Αυτή η υπόθεση του Καραμανλή… που ενδιαφέρεται… είναι τριάντα επτά άτομα με τα βιολογικά»

: «Αυτή η υπόθεση του Καραμανλή… που ενδιαφέρεται… είναι τριάντα επτά άτομα με τα βιολογικά» Δ. Μελάς : «Αφορά τον Μ…»

: «Αφορά τον Μ…» Συνεργάτης : «Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;»

: «Πώς θα το τρέξουμε αυτό για να το φτιάξουμε;» Δ. Μελάς: «Λοιπόν κοίταξε να σου πω κάτι. Τότε, ει…είχε είχε γίνει μία συζήτηση όταν είχαν έρθει κάποιοι απ’ τον Καραμανλή σε μια σύσκεψη…Λοιπόν και είπε ο Υπουργός τι θα μπορούσε να γίνει».

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας συνεργάτης του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνομιλίες που έχουν καταγραφεί δυο μήνες αργότερα, υπάρχει νέα επίκληση στο όνομα του Κώστα Καραμανλή.

Διάλογος (05/11/2021):

Συνεργάτης: «Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα να ικανοποιηθεί το αίτημά του»

Δ. Μελάς: «Για κρατικά χρήματα πρόκειται»

Συνεργάτης: «Υπάρχει πρόβλημα με αυτό;»

Δ. Μελάς: «Δεν υπάρχει»

Συνεργάτης: «Μου είπε ο Νίκος εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα τώρα πήγαμε μαζί μέσα δεν το ήξερε το θέμα…Και μου λέει, βεβαίως, το ζητάει ο Καραμανλή, θα το κάνουμε».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο διάλογος με τον Χρήστο Μπουκώρο

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Μαγνησίας με τη Νέα Δημοκρατία, Χρήστος Μπουκώρος, δίνει τη δική του εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ζητούσε να βρεθεί λύση για να βοηθήσει ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο αδικαιολόγητα βρέθηκε εκτός πληρωμών και αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Διάλογος:

Χρ. Μπουκώρος : «Ρε πρόεδρε, θα αυτοκτονήσω πρόεδρε.. έχω στείλει εκεί πέρα για τον Τζ. ένα πράγμα για εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε.. Και μου λέει θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;»

: «Ρε πρόεδρε, θα αυτοκτονήσω πρόεδρε.. έχω στείλει εκεί πέρα για τον Τζ. ένα πράγμα για εκείνο το παιδί που πέθανε ο παππούς του και δεν συνέχισε.. Και μου λέει θείε κλείνει το σύστημα σε πέντε μέρες τι θα κάνω;» Δ. Μελάς: «Δεν έχει πέντε μέρες και δύο μέρες. Άκουσε να σου πω, αυτό το θέμα θα στο φτιάξω εγώ προσωπικά παρότι είναι παρέκκλιση. Ντάξει; Ασχέτως αν καίγεται το παιδί».

Ο ίδιος σημειώνει ότι υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αποδεικνύουν τις προθέσεις του.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και περίπτωση που αφορά τον βουλευτή Τρικάλων και πρώην υπουργό, Κώστα Σκρέκα, ο οποίος -σύμφωνα με την ΕΡΤ- φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό, ενώ είχε αρχικά απορριφθεί από το μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ποσό της συνολικής επιχορήγησης υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ.

Διάλογος (24/09/2021):

Κ. Σκρέκας : Χαμός για πες.

: Χαμός για πες. «Για το Β. θα γίνει;»

Δ. Μελάς : «Πρώτος έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα»

: «Πρώτος έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα» Κ. Σκρέκας : «Για το Β. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι θα γίνει;»

: «Για το Β. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι θα γίνει;» Δ. Μελάς : «Ναι ρε, αφού πήγα και έβαλα το φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο»

: «Ναι ρε, αφού πήγα και έβαλα το φορετά τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο» Κ. Σκρέκας : «Ωραία ωραία»

: «Ωραία ωραία» Δ. Μελάς : «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά»

: «Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά» Κ. Σκρέκας: «Χεράτα, κατάλαβα»

Με πληροφορίες από ΕΡΤ