ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» της κυβέρνησης στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Η κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δικαιολογούν την αποδοχή τόσο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ όσο και του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς. «Δεν υπάρχουν δεδομένα που να οδηγούν στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, συνεπώς η απάντηση της κυβνητικής πλειοψηφίας θα είναι αρνητική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, επισημαίνοντας ότι την ευθύνη για την αξιολόγηση των στοιχείων την έχει αποκλειστικά η Βουλή. Όπως ανέφερε, από τον έλεγχο στον οποίο προχώρησε η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν δεδομένα που να δικαιολογούν την αποδοχή οποιουδήποτε αιτήματος για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, γεγονός που καθιστά αρνητική τη στάση της ΝΔ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αναφορά του Παύλου Μαρινάκη σε Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «βάσει του ισχύοντος Συντάγματος, μέχρι να τροποποιηθεί, κάτι που η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι επιθυμεί, η Βουλή είναι αρμόδια να αξιολογεί τα στοιχεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από την επισκόπηση που πραγματοποίησε η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην αποδοχή ούτε του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ ούτε του κοινού αιτήματος ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να στοιχειοθετούν προκαταρκτική εξέταση».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όσα περιλαμβάνονται στις σχετικές προτάσεις «δεν στηρίζονται ούτε σε στοιχεία ούτε σε ενδείξεις», προσθέτοντας πως, εάν μελετήσει κανείς τα κείμενα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της υπόθεσης και δημιουργίας ατζέντας μέσω μιας προκαταρκτικής διαδικασίας που, όπως είπε, στερείται αποδείξεων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ