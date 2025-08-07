ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου της ΝΔ

Σε προκαταρκτική εξέταση προχωρά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διατάζοντας έρευνα σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις που φέρονται να έχουν εισπράξει η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς και μέλη της οικογένειάς της, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση για την έναρξη της έρευνας ελήφθη κατόπιν δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για συνολικό ποσό επιδοτήσεων ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρονται να έλαβαν η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει και τα πορίσματα της έρευνας που διενήργησε πρόσφατα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τις οδηγίες του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής πραγματοποιήθηκε έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις επιδοτήσεις που έλαβαν συνολικά δέκα άτομα από τη Θεσσαλία, ανάμεσά τους και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αναμένει να της διαβιβαστεί το πόρισμα που θα συνταχθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για επιδοτήσεις που έλαβαν συγκεκριμένα πρόσωπα από τη Θεσσαλία.

Την Τρίτη η Καλιόπη Σεμερτζίδου υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας, αν και αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Στην επιστολή της προς τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα, με την οποία υπέβαλε την παραίτησή της, υποστηρίζει ότι όσα αναφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δημοσιεύματα, «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα».

Ανέφερε επίσης ότι «δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας».

Τέλος, υποστήριξε πως η απόφαση παραίτησης έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. «Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης».

Η επιστολή παραίτησης της Καλλιόπης Σεμερτζίδου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αξιότιμε Κύριε Γραμματέα

Με σεβασμό προς την παράταξή μας και τον Πρόεδρό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας.

Το τελευταίο διάστημα, εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας.

Η απόφασή μου να παραιτηθώ έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα. Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης.

Παραμένω ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και θα συνεχίσω να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την κοινή μας προσπάθεια, με πίστη στις αξίες και τις αρχές μας.

Με εκτίμηση,

Καλλιόπη Σεμερτζίδου».