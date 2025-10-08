ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν γνωρίζω, ούτε είχα αιτήματα για διευκολύνσεις, δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος Π. Τζαβέλλας

«Δεν είχα και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω, καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις, στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος και συνεργάστηκα με τέσσερεις υπουργούς, Βορίδη, Γεωργαντά, Λιβανό και Γεωργαντά. Κατηγορηματικά το λέω. Αντίθετα πηγαίναμε τα πρότζεκτ για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγαν προχωράτε, χωρίς να παρεμβαίνουν».

Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πέτρος Τζαβέλλας, ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού από 19/11/2019 μέχρι 17/12/2022.

Παράλληλα ο κ. Τζαβέλλας που, όπως τονίστηκε από τα μέλη της Εξεταστικής, ήταν ο μακροβιότερος αντιπρόεδρος που παρέμεινε στον Οργανισμό, υποστήριξε ότι προσωπικά δεν είχε και δεν έκανε κανένα ρουσφέτι διευκολύνσεων.

«Δεν γνωρίζω ούτε είχα προσωπικά τέτοια αιτήματα για διευκολύνσεις. Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ασχολιόμουν μόνο με τη δουλειά μου», ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν περιγράφονται μέσα στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Ήσασταν τρία χρόνια αντιπρόεδρος, ο μακροβιότερος όλων στον Οργανισμό και με 3 διαφορετικούς προέδρους. Στη δική σας αντίληψη υπέπεσε κάτι για την ύπαρξη παράνομων κυκλωμάτων, παράνομων επιδοτήσεων και παράνομων κυκλωμάτων;» ρώτησε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊκόπουλος.

«Στο κομμάτι των επισυνδέσεων, διάβασα ότι κάποιοι μιλάνε για μένα, ότι έχω κάψει κόσμο, έχασαν χρήματα σε όλο αυτό το σύστημα. Προσωπικά δεν κοίταγα τίποτα παραπάνω παρά μόνο να κάνω τη δουλειά μου. Κάτι συγκεκριμένο δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου», ήταν η απάντηση του κ. Τζαβέλλα.