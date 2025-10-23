ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δέχθηκα επισκέψεις από τον Φραπέ - Τον παρέπεμπαν να με πιέσει» είπε η Τυχεροπούλου

Η πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, μίλησε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που συστάθηκε για τη διερεύνηση της απάτης με τις αγροτικές επιδοτήσεις στον Οργανισμό.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, στην εισαγωγική της τοποθέτηση, μίλησε για το ζήτημα της απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των «κυκλικών μισθώσεων» αλλά και σε πιέσεις για αποδέσμευση συγκεκριμένων ΑΦΜ χωρίς τα αναγκαία δικαιολογητικά. Δέχθηκε, όπως είπε, επισκέψεις από τον αγρότη Γ. Β. Ξυλούρη για τα «δεσμευμένα», τον οποίο ενημέρωσε, όπως και την κόρη του «που εργάζεται σε ΚΥΔ», ότι δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με την αλλαγή υπουργού, συνέχισε η κ. Τυχεροπούλου, «ξαφνικά αρχίζει η πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ». Είπε ότι πέντε ΑΦΜ συγγενικών προσώπων είχαν ελεγχθεί διοικητικά και υπήρξαν ευρήματα, όπως δηλωθείσες καλλιέργειες σε άλλο νησί, που ήταν αμπέλι ή δασική έκταση κά.

Ανέφερε τα ευρήματα αυτά στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μπαμπασίδη, ζητώντας οδηγίες. «Αυτό ήταν το ενημερωτικό, που έπρεπε να το καταπιώ και να πληρωθεί. Εγώ ζητούσα οδηγίες από τον κ. Μπαμπασίδη, και αυτός παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη να με πιέσει. Δεν ανέλαβε τη ευθύνη να πληρώσει εκείνος τον Ξυλούρη παρά το δικό μου σημείωμα. Στη συνέχεια πληρώθηκαν αυτά τα ΑΦΜ, μόνο με το ζωικό κεφάλαιο και όχι και με τον διοικητικό έλεγχο…».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπε στην κατάθεσή της η Τυχεροπούλου

Σε κλειστή έκθεσή μου προς τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα, για τα αποτελέσματα των ερευνών μου, είχα μιλήσει για πραγματικό «τζόκερ» κυκλικών μισθώσεων, που ουσιαστικά γίνονταν χωρίς την δαπάνη χρημάτων, αλλά την είσπραξη πάρα πολλών χρημάτων: «Πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος εμφανίζουν το φαινόμενο της κλειστής ομάδας ή προέλευσης, από συγκεκριμένη περιοχή ή ΚΥΔ. Εφόσον το επιχείρησαν το 2018 και το 2019, επανήλθαν το 2020 με δριμύτητα και θράσος χωρίς να δείχνουν ότι κάτι τους επηρεάζει».

«Όλα τα παραπάνω συνιστούν σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρές παρατυπίες, και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις συστηματική απάτη. Δικαιώματα από εθνικό απόθεμα σε κλειστές κυκλωμένες ομάδες ή συγγενείς, οι οποίες μεμονωμένα ή οργανωμένα φαίνεται να ασκούν όλο και πιο φανερά πίεση σε διάφορα επίπεδα από κέντρο υποδοχής δικαιωμάτων έως υπαλλήλους διαχέοντας φόβο» είπε η κ. Τυχεροπούλου.

Σημείωσε επίσης ότι, σε δείγμα ελέγχων 99 ΑΦΜ, βρήκαμε «ιδιοκτήτες» που φέρονταν να νοικιάζουν εκτάσεις για την απόκτηση εθνικού αποθέματος να μην τις εμφανίζουν στον ΟΣΔΕ τα προηγούμενα χρόνια, όπως είχαν υποχρέωση. Καθώς προχωρούσε ο έλεγχος, βρίσκαμε ονοματεπώνυμα εμπλεκομένων που έδειχναν να έχουν κάποια συγγενική σχέση σημείωσε η κ. Τυχεροπούλου, περιγράφοντας σειρά εμποδίων, που όπως είπε, της είχαν τεθεί στο προηγούμενο διάστημα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δήλωσαν ως βοσκότοπο ολόκληρο βουνό

Δήλωσαν ως βοσκότοπο ολόκληρο βουνό στην Τζιά, θέμα που το πήγε ο κ. Βάρρας στη δικαιοσύνη είπε η κ. Τυχεροπούλου. Πρόσθεσε, δε, ότι ο επόμενος πρόεδρος, ο κ. Παπάς, της ζήτησε να παραδώσει τους ελέγχους της. Αναφερόμενη στην αλλαγή της αυστηρής εγκυκλίου Βάρρα μνημόνευεσε την «διαμαρτυρία» ελεγκτών από την Κρήτη που ζητούσαν να ελέγχουν με «ελεύθερη συνείδηση»: «Ο καθένας από μας έχει ευθύνη απέναντι στην υπηρεσία αλλά και απέναντι στον πολίτη».

«Αυτό που με απλά λόγια λέμε, προσωπική ευθύνη. Και είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Αυτό το γράφουν έξι ελεγκτές από το λάκκο των λεόντων. Αυτά προέρχονται από το περιφερειακό της Κρήτης, διότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που αντέδρασαν και στους τραμπουκισμούς της διοίκησης Μπαμπασίδη σε βάρος μου, αργότερα» ανέφερε η κ. Τυχεροπούλου.

Για την περίοδο Σημανδράκου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με υπουργό τον κ. Γεωργαντά, είπε ότι ο οργανισμός κατάφερε να προχωρήσει σε πληρωμές με τη βοήθεια του κυβερνητικού νέφους και με ίδιες δυνάμεις, χωρίς τεχνικό σύμβουλο.

Στην κατάθεσή της, η κ. Τυχεροπούλου αναφέρθηκε σε πειθαρχικά που ασκήθηκαν σε βάρος της, τα οποία συνέπεσαν με το αίτημα απόσπασής της στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την κατάθεση της στο Ελεγκτικό Συνέδριο, έκθεσης εσωτερικού ελέγχου, που είχε διατάξει νωρίτερα ο κ. Βάρρας, η οποία περιέγραφε τη δραστηριότητα του περιφερειακού γραφείο Κρήτης, «και την συμμετοχή του στην αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή κατά ενάμιση εκατομμύριο αιγοπρόβατα».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η καθαίρεση της Τυχεροπούλου

«Κάποιοι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έβγαιναν τακτικά, και μόνο αυτοί, παρέα, να μετρούν ζώα, και είχαν φτάσει στο απίστευτο σημείο, μέσα σε μία ημέρα, να μετρούν μέχρι και δυόμιση χιλιάδες αιγοπρόβατα. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να αυξήσουν το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης κατά ενάμιση εκατομμύριο μέσα σε μία τετραετία από το 2015 έως το 2019» είπε η μάρτυρας.

Αναφερόμενη στην «καθαίρεσή» της και το άνοιγμα του φοριαμού της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη, είπε ότι μέσα είχε μόνο προσωπικά έγγραφα, τον υπολογιστή της και ζωγραφιές των παιδιών της και ήταν κλειδωμένος με ένα λουκετάκι για βαλίτσες. Α

ργότερα διαπίστωσε ότι κάποιος είχε βάλει στο ντουλάπι της ένα τεράστιο λουκέτο, ενώ κλήθηκε να παραδώσει το περιεχόμενο του σε μια εξευτελιστική διαδικασία.

«Ήξερα ότι μέσα εκεί ήταν μόνο προσωπικά πράγματά μου, και προσωπική δουλειά. Τίποτα που να αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. Ήξερα ότι τέτοιου είδους διαδικασίες, πρώτη φορά επάνω μου εφαρμόζονταν…». Φέρανε κλειδαρά που άνοιξε το ντουλάπι με αλυσοπρίονο για ένα λουκέτο που εκείνοι είχαν βάλει και είχαν και το κλειδί. Και ο δικαστικός επιμελητής που είχαν φωνάξει, προς τιμήν του, είπε ότι βρήκε το ντουλάπι ανοιχτό...»

Τέλος, είπε ότι την μετέθεσαν στο πρωτόκολλο, όπου δεν της έδωσαν ούτε υπολογιστή, και ότι αναγκάζεται να στέλνει τα σημειώματά της χειρόγραφα.