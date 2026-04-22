ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση ασυλίας και για τους 13 βουλευτές

Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που περιλαμβάνονται στις σχετικές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η διαδικασία έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς οι περισσότεροι εκ των εμπλεκομένων βουλευτών δηλώνουν ότι επιθυμούν οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους, προκειμένου να εξεταστούν οι υποθέσεις από τη Δικαιοσύνη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι είπαν οι βουλευτές στη Βουλή

Πρώτος πήρε τον λόγο ο Κώστας Τσιάρας, ο οποίος ζήτησε ρητά να αρθεί η ασυλία του, τονίζοντας ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Όπως είπε, ο ρόλος του βουλευτή δεν μπορεί να είναι παθητικός, αλλά περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, δηλώνοντας παράλληλα εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος και πως βασική του προτεραιότητα είναι να αποκαταστήσει το όνομά του: «Είμαι αθώος και θα το αποδείξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τη Βουλή να εγκρίνει την άρση της ασυλίας του.

Ανάλογη στάση κράτησε και ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος σημείωσε ότι δεν θεωρεί νομικά βάσιμη την άρση ασυλίας, ωστόσο τη ζητά για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους.

Υπογράμμισε ότι η πολιτική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στο Κοινοβούλιο και περιλαμβάνει την παρέμβαση σε ζητήματα πολιτών, εκφράζοντας ταυτόχρονα εμπιστοσύνη στους θεσμούς.

Στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης στάθηκαν και άλλοι βουλευτές: ο Κώστας Σκρέκας έκανε λόγο για τον «μόνο δρόμο αποκατάστασης της αλήθειας» μέσω της Δικαιοσύνης, ο Μάξιμος Συνετάκης δήλωσε ότι δεν έχει διαπράξει καμία παράνομη πράξη και ζήτησε να εξεταστεί πλήρως η υπόθεση, ενώ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει εμπλοκή του σε αδίκημα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Χρήστος Μπουκώρος και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος τόνισαν ότι η άρση ασυλίας είναι αναγκαία για να μην υπάρχουν σκιές, επιμένοντας ότι οι ενέργειές τους έγιναν στο πλαίσιο των πολιτικών τους αρμοδιοτήτων.