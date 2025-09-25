ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία το αίτημα για κλήση Μυλωνάκη στην εξεταστική

Στο κενό έπεσε το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πλειοψηφία, μέσω του εισηγητή της Μακάριου Λαζαρίδη, απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να το δικαιολογεί.

Το αίτημα είχε κατατεθεί μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, ο οποίος υποστήριξε πως πίσω από την καρατόμησή του βρισκόταν ο κ. Μυλωνάκης.

Οι θέσεις της αντιπολίτευσης

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μίλησε για «αδικαιολόγητη και απαράδεκτη» απόρριψη του αιτήματος, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει «ούτε νομικό, ούτε ηθικό, ούτε πολιτικό έρεισμα» για την άρνηση κλήσης του υφυπουργού.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, τόνισε ότι «εφόσον δεν έχει κάτι να φοβηθεί, δεν έχει λόγο να αρνείται», ενώ υπενθύμισε και δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, Βαγγέλη Λιάκου, που είχε πει πως πρέπει να καταθέσουν Μυλωνάκης, Γιώργος Ξυλούρης και Ανδρέας Στρατάκης.

Αντίστοιχη θέση διατύπωσε και το ΚΚΕ, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να ζητά να κληθεί ο υφυπουργός «άμεσα, την ερχόμενη Τρίτη». Στο αίτημα συντάχθηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η απάντηση της πλειοψηφίας

Ο Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε την τακτική της αντιπολίτευσης «παρελκυστική», λέγοντας ότι στόχος είναι να καθυστερήσει η διαδικασία. «Από όσα είπε ο Νίκος Σαλάτας, τα κόμματα έμειναν σε μια μονόλεπτη επικοινωνία με τον Γιώργο Μυλωνάκη», σημείωσε.

Επισήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση ήταν εκείνη που «άνοιξε τις πόρτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους ελέγχους» και ότι το Μαξίμου είχε ζητήσει «αγαστή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επιτροπή να επανεξετάσει την κλήση επιπλέον μαρτύρων σε δεύτερο χρόνο, «όταν θα έχει εξεταστεί η περίοδος 2015–2025 και η εικόνα θα είναι πιο πλήρης».

Οι εντάσεις στην αίθουσα

Η αντιπαράθεση ήταν έντονη. Ο κ. Λαζαρίδης επιτέθηκε στην Πλεύση Ελευθερίας, κατηγορώντας την ότι «είναι κοινοί συκοφάντες εκτός από τυμβωρύχοι». Από την πλευρά της, η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ σχολίασε σκωπτικά: «Σαλάτα τα έκανε ο κύριος Λαζαρίδης, όχι ο κύριος Σαλάτας».

Ο πρόεδρος της εξεταστικής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει «άρνηση» από το προεδρείο να κληθούν μάρτυρες, καθώς ο κατάλογος είναι «δυναμικός» και θα συμπληρωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Η πρόταση της αντιπολίτευσης τέθηκε τελικά σε ψηφοφορία και καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Αυτή την ώρα καταθέτει στην επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης.