Ομόφωνα άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ολομέλεια, η Επιτροπή δεοντολογίας της Βουλή.

Σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εκκρεμεί βελγικό εισαγγελικό ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του Qatargate.

Στο υπόμνημά του που κατέθεσε προς τα μέλη της Επιτροπής, ο κ. Αβραμόπουλος, αναφέρει ότι καμία σχέση δεν έχει με όσα του καταλογίζονται και δηλώνει ότι είναι στην διάθεση των βελγικών αρχών για να το αποδείξει.

«Με το παρόν υπόμνημα επιθυμώ να θέσω υπόψη της Επιτροπής, με απόλυτη σαφήνεια και πλήρη σεβασμό προς τον θεσμικό της ρόλο, τα ουσιώδη πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης για την οποία έχει υποβληθεί αίτημα άρσης της βουλευτικής μου ασυλίας.

Δηλώνω εξαρχής και απερίφραστα, ότι δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ουδέποτε συμμετείχα, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα συνδεόμενη με την αποκαλούμενη υπόθεση "Qatargate"», τονίζει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του ο κ. Αβραμόπουλος και συμπληρώνει:

«Δεν ζητώ από τη Βουλή να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη, ούτε να κρίνει την ουσία μιας εκκρεμούς δικαστικής έρευνας. Θεωρώ όμως υποχρέωσή μου απέναντι στη Βουλή και στους συναδέλφους μου να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα και τη χρονική τους ακολουθία».

Αβραμόπουλος: Δεν είχα καμία αρμοδιότητα από τον Νοέμβριο του 2019

Όπως επισημαίνει ο κ. Αβραμόπουλος τον Νοέμβριο του 2019 έληξε η θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ταυτόχρονα και η θητεία του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας.

«Έκτοτε δεν κατείχα θεσμική θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα, ή δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο για την ορθή κατανόηση της υπόθεσης.

Μετά τη λήξη της θητείας μου ως Επιτρόπου αποδέχθηκα πρόσκληση συμμετοχής στο Επίτιμο Συμβούλιο του Fight Impunity, στο οποίο συμμετείχαν και άλλες γνωστές ευρωπαϊκές προσωπικότητες.

Η ιδιότητά μου ήταν αποκλειστικά τιμητική.

Δεν είχα εκτελεστικές, διοικητικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Δεν συμμετείχα στη διαχείριση των οικονομικών της οργάνωσης, στην εξεύρεση, ή διαχείριση χρηματοδότησης, ούτε στην καθημερινή λειτουργία, ή στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων…

Η συμμετοχή μου γνωστοποιήθηκε επισήμως και τέθηκε υπό τον προβλεπόμενο έλεγχο δεοντολογίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συμμετοχή μου, κατόπιν της προβλεπόμενης διαδικασίας και της σχετικής αξιολόγησης από τα αρμόδια όργανα.

Η αποζημίωσή μου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν επίσης γνωστή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλωμένη και φορολογημένη στην Ελλάδα».

«Δεν συμμετείχα σε καμία συμφωνία»

Σε άλλο σημείο του υπομνήματος του ο κ. Αβραμόπουλος τονίζει ότι «καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο Επίτιμο Συμβούλιο δεν γνώριζα, ούτε είχα οποιαδήποτε ένδειξη περί παράνομης δραστηριότητας προσώπων συνδεόμενων με το Fight Impunity.

Δεν συμμετείχα σε καμία δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή άλλη τρίτη χώρα, δεν μου ζητήθηκε να ασκήσω επιρροή σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και ουδέποτε ενήργησα προς αυτή την κατεύθυνση».

«Η σχέση μου με το Fight Impunity πρέπει συνεπώς να αξιολογείται με βάση όσα γνώριζα και όσα πράγματι έπραξα κατά τον συγκεκριμένο χρόνο και όχι υπό το φως γεγονότων που αποκαλύφθηκαν πολύ αργότερα και τα οποία αγνοούσα πλήρως.

Τα γεγονότα που έγιναν διεθνώς γνωστά ως "Qatargate" αποκαλύφθηκαν τον Δεκέμβριο του 2022.

Τότε είχαν ήδη παρέλθει περίπου τρία χρόνια από τη λήξη της θητείας μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τον χρόνο των γεγονότων αυτών δεν είχα κανέναν θεσμικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ουδέποτε συμμετείχα σε οποιαδήποτε συμφωνία, συνεννόηση, ή ενέργεια που συνδεόταν με τις παράνομες δραστηριότητες που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate», επισημαίνει ο κ. Αβραμόπουλος.

Αβραμόπουλος:«Δεν ζητώ προνομιακή μεταχείρηση»

Ακόμα, ο κ. Αβραμόπουλος αναφέρεται και στην μη ανταπόκρισή του στην πρόσκληση των βελγικών δικαστικών αρχών, σημειώνοντας:

«Το 2025 οι βελγικές δικαστικές αρχές απηύθυναν πρόσκληση προκειμένου να εξεταστώ στο πλαίσιο της έρευνάς τους. Η μη ανταπόκρισή μου τότε δεν εξέφραζε δική μου πρόθεση να αποφύγω τη βελγική Δικαιοσύνη ούτε και άρνηση να δώσω εξηγήσεις.

Η στάση που ακολουθήθηκε βασίσθηκε στη νομική εκτίμηση και στη στρατηγική που μου υποδείχθηκαν τότε από τους νομικούς μου συμβούλους, με αιτιολόγηση ως προς τη σχέση της πρόσκλησης με το καθεστώς της βουλευτικής μου ασυλίας.

Τώρα εκτιμώ ότι εάν είχα ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα προτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτω.

Πιστεύω ότι τότε η υπόθεση θα είχε εξελιχθεί ομαλά και δεν θα είχαμε φθάσει στη σημερινή διαδικαστική κατάσταση.

Η μεταγενέστερη έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος πρέπει επομένως να ιδωθεί και υπό το πρίσμα αυτής της προηγηθείσας διαδικαστικής εξέλιξης και όχι ως αποτέλεσμα δικής μου πρόθεσης να αποφύγω τη Δικαιοσύνη».

«Από τη στιγμή που κατέστη σαφής η πραγματική διαδικαστική κατάσταση, δήλωσα χωρίς καμία επιφύλαξη ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ πλήρως με τη βελγική Δικαιοσύνη.

Έχω δηλώσει την πρόθεσή μου να προσέλθω αυτοβούλως ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, να εξεταστώ και να απαντήσω σε κάθε ερώτηση.

Δεν επικαλούμαι τη βουλευτική μου ασυλία προκειμένου να αποφύγω τη διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν ζητώ προνομιακή μεταχείριση.

Ζητώ να μπορέσω να καταθέσω τα πραγματικά περιστατικά και τα επίσημα έγγραφα που τα αποδεικνύουν και να κριθώ αποκλειστικά βάσει αυτών», καταλήγει στο υπόμνημα του ο κ. Αβραμόπουλος, δηλώνοντας ότι επαφίεται πλήρως στην κρίση της Επιτροπής ως προς την άρση ασυλίας του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ



