Ανάρτηση Τσίπρα για τα 50.000 κρούσματα και το Don't Look Up - Οικονόμου: «Από το γελοίο στο σοβαρό, η απόσταση είναι τεράστια»

Κόντρα ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, προκάλεσε η ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τα ημερήσια κρούσματα και τον παραλληλισμό με την δημοφιλή ταινία στο Netflix "Don't Look Up".

«Ο κ. Τσίπρας επιλέγει να κάνει χιούμορ, κακό μάλιστα, με την εκπαίδευση των παιδιών μας εν μέσω πανδημίας» σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναφορικά με ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του είχε αναφέρει πως «Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το #dontlookup θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε «don’t look at the cases»… Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. Και ο Θεός βοηθός…» κάνοντας παραλληλισμό με την ομώνυμη ταινία.

«Από το σοβαρό στο γελοίο, η απόσταση είναι μικρή - από το γελοίο όμως στο σοβαρό, η απόσταση είναι τεράστια. Είναι αποκαλυπτικό της πολιτικής ελαφρότητας του κ. Τσίπρα το ότι επιλέγει να κάνει χιούμορ, κακό μάλιστα, με την εκπαίδευση των παιδιών μας εν μέσω πανδημίας», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου για την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Τελικά, ο πραγματικός χαρακτήρας ενός πολιτικού όντως φαίνεται από το τι θεωρεί αστείο». Σε υστερόγραφο, δε, σχολίασε και τα αγγλικά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέγοντας πως «ΥΓ: Όταν αποφασίζει ο κ. Τσίπρας να γράψει κάτι στα αγγλικά ας βάζει τουλάχιστον κάποιον να τα ελέγχει».