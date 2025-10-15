Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε πριν την ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο - Η αντίδραση της Νίκης Κεραμέως

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχώρησε από την ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο, προκαλώντας την αντίδραση της Νίκης Κεραμέως.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Χρ.Γιαννούλης: «Είστε σκληρά ταξικά απέναντι σε αυτό που εκφράζει τους πολλούς και είστε συμπλεγματικά εμμονικοί με αυτό που συμφέρει τους λίγους. Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να ζήσουν και εσείς στερείτε το οξυγόνο των επόμενων γενιών. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο έκτρωμα, την εργασιακή απορρύθμιση η οποία επιτίθεται, όχι μόνο στα συμφέροντα, αλλά σε θεμελιώδη δικαιώματα που αποκτήθηκαν με αίμα άλλων γενεών. Και αυτό το κάνουμε συνειδητά, γιατί πρέπει να μπει ένα τέλος και στη νομοθετική σας αυθαιρεσία η οποία προστάτευσε σκάνδαλα στην υγεία, διασπάθιση δημοσίου χρήματος, παράνομο πλουτισμό, μια σειρά από πράγματα που στερούν τον αέρα και το φως από μπροστά μας. Δεν θα νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας στην ψηφοφορία ούτε τις 13 ώρες, ούτε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ούτε όλα αυτά για τα οποία λάβατε παραγγελία να φέρετε με το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο “Δίκαιη εργασία για όλους”».

«Αποχωρείτε γιατί η ΝΔ έβαλε ονομαστική ψηφοφορία», αντιδρά η Νίκη Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκη Κεραμέως, απάντησε στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει από την ψηφοφορία, αναφέροντας:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί επειδή η ΝΔ έβαλε ονομαστική ψηφοφορία σε όλα και στα 97 άρθρα και δεν θέλει να αναδειχθεί η πρωτοφανής αντίφασή του, από τη μια να κατακεραυνώνει το νομοσχέδιο και από την άλλη να ψηφίζει μαζικά τις ρυθμίσεις που είναι ενισχυτικές για τους εργαζόμενους».

Στην τοποθέτησή της, η υπουργός περιέγραψε ως «αξιοπερίεργο» το γεγονός ότι «ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχει συμμετάσχει σε 40 ώρες συνεδριάσεων, σε 6 συνεδριάσεις επί 10 ημέρες στην Βουλή και τώρα ξαφνικά στο τέλος λένε πως θα αποχωρήσουν». Το κάνουν σύμφωνα με την ίδια, επειδή «η κοινοβουλευτική συζήτηση φτάνει στο τέλος της και η ΝΔ έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για να αναδειχθεί ακριβώς πόσες πολλές είναι οι διατάξεις εκείνες που ενισχύουν τους εργαζομένους και θα συρθεί να τις ψηφίσει».

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει «να φανεί η πρωτοφανής του αντίφαση», συνέχισε η Νίκη Κεραμέως, καταλήγοντας, στο ότι «το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι ένα: για μια ακόμα φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει όλες αυτές τις διατάξεις που χορηγούν πολύ σημαντικά δικαιώματα στους εργαζομένους! Και για αυτό οι πολίτες σας κρίνουν».