Ο Πλεύρης υπογράφει εγκύκλιο και καταργεί τον όρο «παράτυπη μετανάστευση» – Αντικαθίσταται με το «παράνομη»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπέγραψε εγκύκλιο, η οποία καταργεί σε όλα τα έγγραφα τον όρο «παράτυπη μετανάστευση», που αντικαθίσταται με τον όρο «παράνομη μετανάστευση».

Η εγκύκλιος δίνει κατεύθυνση για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 5226/25, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα.

Πηγές του υπουργείου, υποστηρίζουν, πως αυτή η αλλαγή θεωρείται αναγκαία, προκειμένου να αντανακλάται το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ενισχύει τη διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη και την παράνομη παραμονή στη χώρα.

Δίνεται εντολή επίσης, να ενημερωθούν άμεσα όλοι οι φιλοξενούμενοι στις δομές ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου τους θα τελούν υπό διοικητική κράτηση που θα έχει διάρκεια έως 24 μήνες, ενώ θα αντιμετωπίζουν και ποινή φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια.

«Η μόνη διέξοδος ώστε να μην εκτίσουν την ποινή είναι η οικειοθελής επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους», τονίζουν οι πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσθέτοντας ότι στόχος της εγκυκλίου είναι να αποτυπωθεί με σαφήνεια το πλέγμα μέτρων που προβλέπει η νέα νομοθεσία, καθώς και να διασφαλιστεί η άμεση συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Για αυτόν τον λόγο ορίζεται ότι έπειτα από κάθε τυχόν απόρριψη αίτησης ασύλου οι διοικητές των δομών φιλοξενίας οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ



