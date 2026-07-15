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Ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Η ανάρτηση του βουλευτή στα social media

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Ο Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ενημέρωσε με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο νεοεκλεγείς γραμματέας της Κ.Ο., Γιάννης Αμανατίδης.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι:
«Αθήνα, 15 Ιουλίου 2026

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Κακλαμάνη Νικήτα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας δηλώσω, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης κατόπιν δηλώσεώς του, επανεντάσσεται στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Με εκτίμηση,

Αμανατίδης Ιωάννης

Γραμματέας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Σε ανάρτηση στα social media, ο Παύλος Πολάκης έγραψε: «ΕΠΑΝΗΛΘΑ!!! Για ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!! (κι αυτό για Γκίνες μετά τις 13 άρσεις ασυλίας) Και ένας Φάμελλος του εξώστη και του "στηρίζω άλλο κόμμα", σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας, βγήκε να πει πως κακώς επιστέφω και θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ!!!!!! Το γαρ πολύ της θλίψεως……».

 
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