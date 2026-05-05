Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Βουλή: Ομιλία ύστερα από 27 χρόνια

Πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, ύστερα από 27 χρόνια.

Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, και πρόκειται για μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, απευθύνθηκε και πάλι στο σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Η τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ομιλία στη Βουλή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ήταν το 1999.

Στη Βουλή έγινε η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Πρόκειται για μία ιστορικής σημασίας συνεδρίαση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η σημερινή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, έδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το Χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας ακολουθεί επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Ο κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε, χθες, πρώτη ημέρα της παρουσίας του στην Αθήνα, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών όπου συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο ενώ στη συνέχεια έλαβε από τον Δήμο Αθηναίων και τον δήμαρχο Χάρη Δούκα την τιμητική διάκριση «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς».

Τέλος, φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 17:30, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».