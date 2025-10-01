Ο Μυλωνάκης ζητά να καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, απέστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ζητώντας να κληθεί ως μάρτυρας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει, επιθυμεί να συμβάλει «στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων».

Ο κ. Μυλωνάκης υπογραμμίζει ότι έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια και έχει απαντήσει σε σχετικά ερωτήματα, τόσο με δηλώσεις του όσο και με παρεμβάσεις του στη Βουλή, ωστόσο θεωρεί αναγκαίο να τοποθετηθεί και ενώπιον της Επιτροπής.

«Η προσήλωσή μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων, όταν το ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η επιστολή του Γιώργου Μυλωνάκη

Προς Κύριο

Ανδρέα Νικολοκόπουλο

Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Στη διαδρομή μου στον δημόσιο βίο ήμουν και είμαι απόλυτα προσηλωμένος στην πλήρη διαφάνεια. Αυτή τη βασική αρχή εφαρμόζω αταλάντευτα και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μου, ως Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, είμαι αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση της Επιτροπής, εφόσον η Επιτροπή σας κρίνει ότι η κατάθεσή μου, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου, θα μπορούσε να συμβάλει κατά τον οποιονδήποτε τρόπο, στην πλήρη και ολοκληρωμένη διερεύνηση, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, «όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), με γνώμονα την ανάδειξη των ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί ένα αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Μυλωνάκης

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό