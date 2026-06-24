Ο Μητσοτάκης οδήγησε στην υπερειδική του Ράλλυ Ακρόπολις στο Ελληνικό

Το Ellinikon Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026, επισκέφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μία ημέρα πριν από την επίσημη εκκίνηση του αγώνα.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα Toyota GR Yaris Aero Performance με συνοδηγό τον Μαντς Όστμπεργκ, πρώην εργοστασιακό οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ με τις ομάδες της Ford και της Citroën.

Παράλληλα, συμμετείχε ως συνοδηγός σε επίδειξη με υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris, ένα από τα οχήματα που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για το Ράλλυ Ακρόπολις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με στελέχη και εργαζόμενους της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Ράλλυ Ακρόπολις για τη διεθνή προβολή της Ελλάδας.

Όπως σημείωσε, ο ιστορικός αγώνας αποτελεί ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός που αναδεικνύει τη χώρα και τις εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες της.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς στη χώρα, τονίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών διαδρομών.