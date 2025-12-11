Ο Κυριάκος Πιερρακάκης νέος πρόεδρος του Eurogroup

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών διεκδίκησε τη θέση κόντρα στον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ Φαν Πέτεγκεμ.

Από την Παρασκευή αναλαμβάνει καθήκοντα ο Πιερρακάκης

Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από αύριο, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και όπως αναφέρει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το πρώτο συμβούλιο υπό την προεδρία του θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2026.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποτελεί τον πέμπτο μόνιμο επικεφαλής του Eurogroup.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Γερμανία θα στηρίξει τον Έλληνα υποψήφιο, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την προεδρία του Eurogroup.

Ειδικότερα, λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup, ο Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Φαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Πιερρακάκης δεν βγήκε με ψηφοφορία αλλά ομόφωνα, καθώς ο Βαν Πέτεγκεμ απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του.

Συγχαρητήρια από τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Για την ανάδειξη του Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup ανάρτηση έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι: «Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup».

Παράλληλα σε δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, αναφέρεται ότι «επικοινώνησε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο Προέδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη».

Τον Κυριάκο Πιερρακάκη συνεχάρη και ο Κωστής Χατζηδάκης.