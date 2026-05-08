Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου

Μήνυμα αισιοδοξίας και στήριξης προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίος Α΄, σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό και αναφορές στις εξελίξεις που απασχολούν την Ορθοδοξία και τη διεθνή κοινότητα.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του Πατριάρχη, επισημαίνοντας τον συμβολισμό της παρουσίας του σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων, ενώ εξήρε το μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας που, όπως ανέφερε, κομίζει διαχρονικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 35 ετών του Πατριάρχη στον Πατριαρχικό Θρόνο τον προσεχή Νοέμβριο, ευχόμενος «Εις Πολλά Έτη», και επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της ελληνικής Πολιτείας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το έργο του.

«Συμπληρώνετε 35 χρόνια στον Πατριαρχικό Θρόνο τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις Πολλά Έτη ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας, το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνετε και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής αλλά και τα θετικά νέα τα οποία μας κομίζετε σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μια σημαντική απόφαση που ξέρω ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό σας πόθο. Και θέλω να γνωρίζετε ότι η ελληνική Πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας», είπε ο πρωθυπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογική Σχολή της Χάλκης, εξέλιξη που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί διαχρονικό αίτημα του Πατριαρχείου, αλλά και στην ανάγκη προστασίας των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της συνεχιζόμενης αστάθειας στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέφερε στον πρωθυπουργό την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας και τους χαιρετισμούς της ελληνικής ομογένειας της Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για μια εβδομάδα «ευτυχών γεγονότων» στην Αθήνα, με επαφές που - όπως σημείωσε - πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και αγάπης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης με ανησυχία στη δύσκολη κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στη Συρία και στον Λίβανο, επισημαίνοντας τη σταδιακή συρρίκνωσή τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ενδορθόδοξης συνεργασίας και της επαναφοράς σε ένα πλαίσιο ενότητας και συνεννόησης μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ