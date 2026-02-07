Ο Κασσελάκης θέλει να αλλάξει το όνομα στο Κίνημα Δημοκρατίας - Ποιο προτείνει

Με το σύνθημα «το αύριο είναι τώρα» άρχισαν οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας, ο επικεφαλής του οποίου, Στέφανος Κασσελάκης, στην ομιλία του, προχώρησε σε μια κίνηση συμβολισμού προτείνοντας την άμεση μετεξέλιξη του κινήματος σε ένα νέο κόμμα με το όνομα «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο».

Όπως εξήγησε, «ήρθε η ώρα για ένα άλμα που θα μετατρέψει την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Γκάζι σε μια νέα δημοκρατική παράταξη, αντάξια των ευρωπαϊκών προτύπων, η οποία δεν θα αποτελεί κίνημα διαμαρτυρίας αλλά μια νέα δύναμη εξουσίας».

Στέφανος Κασσελάκης: «Δεν με τελείωσαν»

Ο κ. Κασσελάκης άρχισε την ομιλία του με τη δήλωση «δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν», ξεκαθαρίζοντας πως δεν βρίσκεται εκεί απλώς για να αποδείξει την αντοχή του, αλλά την ετοιμότητά του να συγκρουστεί με ένα σύστημα εξουσίας που υπηρετεί τους λίγους και καθηλώνει τους πολλούς.

Στην ανάλυσή του για το σημερινό πολιτικό σκηνικό, υποστήριξε ότι το 2027 δεν θα είναι μια απλή εκλογική αναμέτρηση, αλλά η ευκαιρία να κλείσει ο κύκλος της μεταπολίτευσης και να ανοίξει μια νέα περίοδος Δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Εξαπέλυσε, δε, σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η «σταθερότητα» που ευαγγελίζεται αποδείχθηκε εξάρτηση και πως η κυβέρνηση επιστρέφει σε παλιές συνταγές φόβου και διχασμού.

Παράλληλα, έθεσε ξεκάθαρες «κόκκινες γραμμές» για το μέλλον, αποκλείοντας κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κράτησε την ίδια στάση και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας.

Η πρόταση διακυβέρνησης του κ. Κασσελάκη επικεντρώθηκε στο «Πακέτο Επάρκειας», το οποίο περιλαμβάνει έξι συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αρχικά, πρότεινε τη δημιουργία ενός Κοινωνικού Online Supermarket, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συνδέει παραγωγούς και τοπικά καταστήματα για τη μείωση του κόστους βασικών αγαθών έως και 180 ευρώ τον μήνα ανά νοικοκυριό. Στον τομέα της υγείας, δεσμεύτηκε για Δημόσια Οδοντιατρική Φροντίδα με δωρεάν πρόληψη για τα παιδιά και μερική κάλυψη για τους ενήλικες μέσω voucher, ενώ για την ενέργεια εξήγγειλε τη δωρεάν παροχή 100 kWh τον μήνα ανά άτομο για την κύρια κατοικία.

Στο κρίσιμο ζήτημα της στέγης, το πρόγραμμα προβλέπει τριετές πάγωμα των αυξήσεων στα ενοίκια και άμεση επιδότηση 400 ευρώ τον μήνα για 50.000 κατοικίες. Για τις μετακινήσεις στην Αττική, πρότεινε το Πράσινο Κοινωνικό Εισιτήριο με κόστος μόλις 1 ευρώ την ημέρα για όλα τα μέσα, ενώ στον τομέα της παιδείας οραματίστηκε ένα σύστημα πλήρως δωρεάν από τον βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι το πανεπιστήμιο, καλύπτοντας τη σίτιση, τη στέγαση και τη μεταφορά. Το κόστος αυτών των παροχών πρότεινε να καλυφθεί από τη φορολόγηση τραπεζών και servicers, τη φορολογία στη μεγάλη ακίνητη περιουσία και την πάταξη της σπατάλης στη δημόσια διοίκηση.

Κλείνοντας, ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε από τα μέλη την έγκριση για την απλοποίηση της κομματικής δομής, δίνοντας περισσότερη εξουσία στις δημοτικές οργανώσεις και καθιερώνοντας ετήσια συμμετοχικά συνέδρια. Υποσχέθηκε πως δεν θα προδώσει ποτέ την εμπιστοσύνη του κόσμου, τονίζοντας ότι η δική του Αριστερά στην πράξη σημαίνει παρουσία, σύγκρουση και ανάληψη ευθύνης για το μέλλον του τόπου.

Στέφανος Κασσελάκης: Τι είναι το «Πακέτο Επάρκειας»

Ο κ. Κασσελάκης έκανε λόγο για ένα «Πακέτο Επάρκειας», το οποίο περιλαμβάνει 6 καθαρές λύσεις:

Τριετές πάγωμα αυξήσεων στις υφιστάμενες μισθώσεις στα ενοίκια – κανάλι πωλήσεων που μπορεί να γλιτώνει 180 ευρώ τον μήνα σε κάθε νοικοκυριό.

Δημόσια οδοντιατρική φροντίδα.

Δωρεάν 100 κιλοβατώρες τον μήνα ανά άτομο.

Τριετές πάγωμα στα ενοίκια και αύξηση προσφοράς.

Πράσινο κοινωνικό εισιτήριο στην Αττική: 1 ευρώ την ημέρα με απεριόριστες διαδρομές, 200–300 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Δωρεάν παιδεία από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι το Πανεπιστήμιο: δωρεάν στέγαση φοιτητών, ολοήμερα σχολεία αντί για φροντιστήρια.

Παράλληλα, τόνισε ότι «όλα αυτά αρχίζουν από την επάρκεια τώρα για όλους», υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι κανονικότητα το να αγχώνεσαι για το σούπερ μάρκετ και τα δόντια σου».

«Όπου υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, θα το καλύψουμε με τους τρόπους που σας παρουσίασα στη ΔΕΘ, από τράπεζες και servicers, 1,1 δισ. ευρώ τον χρόνο», εξήγησε και έθεσε τρεις κόκκινες γραμμές «σε όλη αυτή τη συζήτηση περί κυβερνητικών συνεργασιών».

Στέφανος Κασσελάκης: Οι 3 «κόκκινες γραμμές»

Επίσης, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε:

« Πρώτον , το κράτος δικαίου: τεράστιες τομές στη Δικαιοσύνη, τέλος σε όλες τις ασυλίες βουλευτών και υπουργών.

, το κράτος δικαίου: τεράστιες τομές στη Δικαιοσύνη, τέλος σε όλες τις ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Δεύτερον , τα δικαιώματα: δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, δεν πνίγουμε μετανάστες, δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα ενός ανθρώπου να παντρευτεί όποιον θέλει, παλεύουμε για την ισότητα και την αποδοχή, με πρώτους τους ΑμεΑ.

, τα δικαιώματα: δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, δεν πνίγουμε μετανάστες, δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα ενός ανθρώπου να παντρευτεί όποιον θέλει, παλεύουμε για την ισότητα και την αποδοχή, με πρώτους τους ΑμεΑ. Τρίτη κόκκινη γραμμή, το πακέτο επάρκειας: δεν θα συμβιβαστούμε στο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να ζήσει με αξιοπρέπεια».

«Δεν θέλω να συμβιβαστούμε, δεν πάμε απλά για να μπούμε στη Βουλή, πάμε για να συγκρουστούμε και να αλλάξουμε το μέλλον αυτού του τόπου», είπε, ζητώντας καταστατικές αλλαγές.

«Λίγες προσωπικές φιλοδοξίες και αγκυλώσεις χάλασαν το κλίμα για τους πολλούς» συνέχισε και τόνισε ότι «πρέπει το κόμμα μας να λειτουργήσει σωστά για να πετύχει». «Δεν μπορούμε να συγκρουστούμε με θηρία, αν έχουμε συγκρούσεις μέσα μας». Για αυτό «προτείνω την απλοποίηση και την αποκέντρωση της κομματικής δομής», καθώς και την απόδοση της ευθύνης της προεκλογικής εκστρατείας στις Δημοτικές Οργανώσεις.

Ως προς το πακέτο επάρκειας, «θα έχετε μαζί σας μια διαδραστική ιστοσελίδα και εφαρμογή, το Stop Ακρίβεια, θα κάνουμε καταγγελίες», σημείωσε ο κ. Κασσελάκης, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, ενώ τόνισε πως «υπάρχει εναλλακτική, το “Μητσοτάκης ή χάος” είναι εκβιασμός και στον εκβιασμό λέμε όχι».

