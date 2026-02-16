«Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης, έπειτα από απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.

Η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης που διοργανώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με κεντρικό θέμα τη Γάζα, θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε λάβει πρόσκληση από τον Τραμπ προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Ωστόσο εκείνες τις ημέρες ο Έλληνας πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Ινδία, έπειτα από πρόσκληση του Ναρέντρα Μόντι σε συνέδριο που έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο Συμβούλιο θα συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες. Όπως αναφέρει το Axios, η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου της Ειρήνης, με βασικό στόχο τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών για τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Γάζας και τη διασφάλιση πολιτικής σταθερότητας στην περιοχή.

Οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες πριν από λίγες εβδομάδες, είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα - όπως και η μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - προβληματίζεται για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η αμερικανική πρωτοβουλία.

Όπως είχε επισημάνει, το προτεινόμενο σχήμα δεν εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που εγείρει θεσμικά ζητήματα. Ο πρωθυπουργός είχε προτείνει οι χώρες που έχουν προσκληθεί να περιορίσουν τη συμμετοχή τους αποκλειστικά στο σκέλος που αφορά τη Γάζα και μόνο για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απολύτως απαραίτητο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ρεαλιστική και συμβιβαστική προσέγγιση, η οποία δεν οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου θεσμού ανταγωνιστικού προς τον ΟΗΕ.