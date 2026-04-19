Ο Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα: Στο τραπέζι άμυνα, Ορμούζ και Ευρώπη

Στην Αθήνα, την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο (24 και 25/4) αναμένεται ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπου θα έχει μία σειρά επαφών, μεταξύ άλλων και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επικείμενη επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα νέο στάδιο στις ελληνογαλλικές σχέσεις, με έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η οικονομία και η καινοτομία.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη δεν περιορίζεται σε συμβολικό επίπεδο, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις, με την ελληνογαλλική συνεργασία να τοποθετείται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών συζητήσεων για την άμυνα και την ασφάλεια.

Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα: Το καθοριστικό σημείο

Καθοριστικό σημείο της επίσκεψης θα αποτελέσει η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, που είχε υπογραφεί το 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Η συμφωνία αυτή είχε αποτελέσει προπομπό της ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος συγκαταλέγονται στους ηγέτες που έχουν θέσει σταθερά το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας στο προσκήνιο, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο συνεκτικές πολιτικές ασφάλειας.

Τη διάσταση αυτή ανέδειξαν και κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ελληνογαλλικής συνεργασίας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα: Στο επίκεντρο Ορμούζ και ανήλικοι στα social media

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ναυτιλιακής δύναμης με αυξημένο ενδιαφέρον για τη θαλάσσια ασφάλεια.

Παράλληλα, η ανανέωση της συμφωνίας για νέα πενταετή περίοδο, με πρόβλεψη αυτόματης επέκτασης, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το ήδη στενό πλαίσιο συνεργασίας, ενώ η υπογραφή νέων συμφωνιών θα διευρύνει τη διμερή ατζέντα.

Η συνεργασία των δύο χωρών επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, αγγίζοντας τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία, καθώς και ζητήματα διεθνούς δικαίου και πολυμέρειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με Ελλάδα και Γαλλία να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ