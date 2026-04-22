Ο εκνευρισμός του Έντι Ράμα με ερώτηση για τον Φρέντι Μπελέρη στο Φόρουμ των Δελφών

Παρών στο Οικονομικό Forum των Δελφών ήταν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Αλέξη Παπαχελά, ο δημοσιογράφος του είπε: «Ας πάμε στον Μπελέρη τώρα».

«Πού;» ρώτησε ο Ράμα τον δημοσιογράφο να του εξηγεί ότι πρόκειται να του θέσει ερώτηση σχετικά με τον ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη. Ο Αλβανός πρωθυπουργός δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

«Γιατί πρέπει να πάμε εκεί; Είναι χαρούμενος, είναι ευρωβουλευτής», είπε και πρόσθεσε ότι η υπόθεση του Μπελέρη «έληξε με έναν τρόπο που, κάθε άλλος δήμαρχος -ο οποίος έχει μπει στη φυλακή πριν τη δίκη στην Αλβανία- θα ονειρευόταν. Αλλά εκείνοι είναι ακόμα στη φυλακή».

Έντι Ράμα: «Είχαμε θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα»

Μεταξύ άλλων, ο Έντι Ράμα τοποθετήθηκε και για τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε με αναφορά στον Πλάτωνα.

«Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφό σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και ιστορίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα», είπε και πρόσθεσε ότι ήταν ένας τρόπος να «πειράξει» λίγο τον δημοσιογράφο, «γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά», όπως σχολίασε.

«Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες -αλλά και με τους Αλβανούς περισσότερο- είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά…», πρόσθεσε.

Όταν ο Αλέξης Παπαχελάς σχολίασε ότι στη συγκεκριμένη συνέντευξη φάνηκε εχθρικός, ο Έντι Ράμα απάντησε: «Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα».

«Ίσως ήταν μια κακιά στιγμή», συνέχισε ο Α. Παπαχελάς, με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας να λέει: «Όχι, δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Απλώς έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οπότε ίσως δεν ήμουν στο σωστό μέρος».





