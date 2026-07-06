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Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση Predator

Ο πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του -όπως αναφέρει- με το κατασκοπευτικό λογισμικό

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ PREDATOR Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στον Άρειο Πάγο για το Predator.

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση, με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του -όπως αναφέρει- με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Mega, μετέδωσαν ότι η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν άμεση και ήλθε από τον Παύλο Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε, ότι «τις απαντήσεις θα τις δώσει η Δικαιοσύνη».


 

 
 
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