Ντόναλντ Τραμπ: Εντός του 2026 η επίσκεψή του στην Αθήνα

Το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα εντός του 2026.

Η κυρία Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε μία εθιμοτυπική επίσκεψη στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, διευκρινίζοντας πως ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, θα έρθει στην Ελλάδα τον Ιούλιο.

Αξίζει να τονιστεί πως τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου αναμένεται να δώσουν το «παρών» τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Μάρκο Ρούμπιο. Δεν αποκλείεται, επομένως, η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου να συμπέσει με αυτήν του υπουργού Άμυνας.

Αυτό που παραμένει ανοιχτό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι το πότε θα «κλειδώσει» η ημερομηνία για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να συνδυάσει το ταξίδι του με τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την εθνική ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό, δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει ομιλία στον Λόφο της Πνύκας και να επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, όπως είχε κάνει ο Μπαράκ Ομπάμα το 2016.