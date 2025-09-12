Ντέμης Χασάμπης σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης»

Στο πλαίσιο διυπουργικής σύσκεψης με θέμα «Το Μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης», ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον επικεφαλής της DeepMind Ντέμη Χασάμπη, τη Γενική Διευθύντρια Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης Πέγκυ Αντωνάκου και άλλα ανώτερα στελέχη του ομίλου.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και επιδιώκει νέους τομείς συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης και των υπηρεσιών προς τους πολίτες. «Η σχέση μας με την Google αποτελεί στρατηγική συνεργασία», είπε, τονίζοντας τη σημασία της εμπειρίας του διεθνούς κολοσσού στην ανάπτυξη πολιτικών ΤΝ.

Φωτ.: Eurokinissi

Από την πλευρά του, ο Ντέμης Χασάμπης σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και κουλτούρα καινοτομίας που μπορεί να την καταστήσει πρωτοπόρο στην τεχνητή νοημοσύνη. «Μαζί με την Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση υπεύθυνης ανάπτυξης και διακυβέρνησης της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο», ανέφερε.

Φωτ.: Eurokinissi

Συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη σαφούς πλαισίου για την ηθική χρήση της τεχνολογίας, η εκπαίδευση των παιδιών στην εποχή της ΤΝ, αλλά και η αξιοποίησή της για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της πόλωσης στον δημόσιο διάλογο.

Φωτ.: Eurokinissi

Στη σύσκεψη συμμετείχαν υπουργοί και στελέχη της κυβέρνησης από τους τομείς Παιδείας, Υγείας, Εργασίας, Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.