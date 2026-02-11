Νίκος Παππάς: Οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ μετά το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο

Οριστικά εκτός ΣΥΡΙΖΑ μένει ο Νίκος Παππάς, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Την απόφαση για την οριστική διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ πήρε η αρμόδια επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τι συνέβη στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο.

Πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν ότι είχαν ζητήσει «άμεσα στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» για την «απαράδεκτη συμπεριφορά του».

Τον Δεκέμβριο, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Νίκος Παππάς: Το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο

Ο Νίκος Παππάς φέρεται να επιτέθηκε στον δημοσιογράφο στο Στρασβούργο.

Όταν ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει από το μπαρ που βρισκόταν μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν, ο Νίκος Παππάς καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, κατηγορείται ότι του έβαλε τρικλοποδιά.

«Είμαι ο πρώτος που καταδικάζω την πράξη μου και μετανιώνω. Ξέφυγα και είμαι εδώ για να πω ότι ζητάω συγγνώμη. Μετανιώνω, αν είναι δυνατόν. Δεν τον γρονθοκόπησα τον άνθρωπο» είπε ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς για το περιστατικό με τον δημοσιογράφο, μιλώντας στο MEGA.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο κ. Παππάς τόνισε, από την πλευρά του: «Τους είπα ότι θα καλέσω εγώ την αστυνομία και τότε εξαφανίστηκε» ενώ για το τι συνέβη μεταξύ τους, υποστήριξε πως «έκανε χυδαίο σχόλιο για ένα πολύ προσωπικό μου αγώνα με θέμα υγείας».