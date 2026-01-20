Νίκος Παπαδόπουλος για αμβλώσεις: Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη υπερασπίζεται τη Μαρία Καρυστιανού

Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη, Νίκος Παπαδόπουλος, υπερασπίζεται τη Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Στο ζήτημα των αμβλώσεων αναφέρθηκε, χθες, η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό, προκαλώντας αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις της. Η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε- εκτός για το νέο κόμμα, τις επόμενες εκλογές και τον Αλέξη Τσίπρα- και για το θέμα των αμβλώσεων, λέγοντας πως η κοινωνία είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει.

«Επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω» είπε αρχικά.

«Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι' αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται» συνέχισε.

Και όταν ρωτήθηκε αν είναι κατ' αρχήν κατά των αμβλώσεων, είπε χαρακτηριστικά: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση φροντίζοντας και για μια ζωή που έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας ωστόσο και το θέμα μιας γυναίκας αν θέλει να τεκνοποιήσει. Από τη στιγμή που στους 3 μήνες χτυπάει η καρδιά του παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει γεννηθεί. Ακόμα και μετά από κάποιες εβδομάδες, όταν γεννώνται πρόωρα τα παιδιά ακόμα και με καισαρική για διάφορους λόγους, επιβιώνουν. Το γνωρίζω ότι έχουν νομιμοποιηθεί οι αμβλώσεις αλλά μιλάω για το ηθικό θέμα. Θέματα που μπορούν να αφορούν πώς λειτουργία η κοινωνία μας, πρέπει να λύνονται με δημόσια διαβούλευση».

Νίκος Παπαδόπουλος υπέρ Μαρίας Καρυστιανού για αμβλώσεις

Χθες το βράδυ και λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού, με δημόσια ανάρτησή του ο πρώην βουλευτής της Νίκης και καρδιοχειρουργός Νικόλαος Παπαδόπουλος, παρενέβη στη συζήτηση που άνοιξε γύρω από τις αμβλώσεις, υπερασπιζόμενος τη Μαρία Καρυστιανού και καταγγέλλοντας απόπειρα δημόσιας «παγίδευσής» της μέσω στοχευμένων ερωτήσεων.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η ερώτηση που απευθύνθηκε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις δεν είχε χαρακτήρα διαλόγου, αλλά στόχο τη δημόσια έκθεσή της. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για «στοχευμένη» παρέμβαση, ενταγμένη- κατά την άποψή του- σε μια ευρύτερη προσπάθεια φίμωσης όσων αμφισβητούν το κυρίαρχο αφήγημα.

Ο ίδιος έκανε παραλληλισμούς με προσωπικές εμπειρίες του από την περίοδο της πανδημίας, αλλά και από δημόσιες τοποθετήσεις του για τις εκτρώσεις και τον γάμο των ομοφυλόφιλων, υποστηρίζοντας ότι όσοι «φέρνουν κάτι νέο» επιχειρείται να «καούν» ηθικά.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής δήλωσε ξεκάθαρα ότι οι προσωπικές του απόψεις στο ζήτημα των αμβλώσεων είναι «ακλόνητες και αδιαπραγμάτευτες». Ως καρδιοχειρουργός, εξέφρασε- όπως σημείωσε- «λύπη και ντροπή» για αυτό που χαρακτηρίζει «πογκρόμ της πολιτικής ορθότητας απέναντι στο αγέννητο παιδί».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Ως καρδιοχειρουργός, αλλά και ως άνθρωπος που έχει βιώσει επανειλημμένα την προσπάθεια φίμωσης και έκθεσης όποιου τολμά να ταράξει τα «ήρεμα νερά» του συστήματος, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ ξεκάθαρα.

Η ερώτηση που απευθύνθηκε στην Καρυστιανού δεν ήταν αθώα.

Ήταν στοχευμένη.

Στόχος της δεν ήταν ο διάλογος, αλλά η παγίδευση και η δημόσια έκθεσή της. Γιατί φοβούνται κάθε τι καινούργιο που βάζει σε κίνδυνο την επικοινωνιακή "δικτατορία" τους.

Το ίδιο έργο το έχω δει και το έχω υποστεί προσωπικά στην πανδημία, στα ζητήματα των εκτρώσεων, στον γάμο των ομοφυλόφιλων.

Όποιος φέρνει κάτι νέο, όποιος αμφισβητεί το αφήγημα, επιχειρείται να «καεί» ηθικά.

Ταυτόχρονα δηλώνω εξίσου καθαρά ότι οι δικές μου απόψεις είναι συγκεκριμένες, ακλόνητες και δεν διαπραγματεύονται.Ως καρδιοχειρουργός, αισθάνομαι λύπη και ντροπή παρακολουθώντας το αποψινό «πογκρόμ» της «πολιτικής ορθότητας» απέναντι στο αγέννητο παιδί.

Άνθρωποι που δίνουν «θεατρικές παραστάσεις» σύγκρουσης από το βήμα της Βουλής, σήμερα «τα βρήκαν»: Απαξίωσαν την ανθρώπινη ζωή.

Κάποιοι αρνούνται πεισματικά να ακούσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ:

Η καρδιά του εμβρύου χτυπά. Χτυπά ΔΥΝΑΤΑ..

Και αυτό δεν είναι ιδεολογία - είναι ιατρικό γεγονός.

Σε όλη μου τη ζωή αφιερώθηκα στο να σώζω καρδιές.

Έδωσα «μάχες». Χιλιάδες ασθενείς πέρασαν από τα χέρια μου.

Πάλεψα με αυταπάρνηση για κάθε παλμό, για κάθε ανάσα, για κάθε ζωή.

Κι όμως, σήμερα κάποιοι μιλούν ψυχρά για τον θάνατο.

Για την αφαίρεση ζωής.

Για τη δολοφονία αθώων και μάλιστα υγιέστατων εμβρύων. Παράνοια!

Το κακό επικρατεί όταν οι άνθρωποι φοβούνται να πουν την αλήθεια.

Και η αλήθεια είναι μία:

η Ζωή ενός αγέννητου παιδιού έχει αξία.

Και αυτό το ομολογώ και ως γιατρός-καρδιοχειρουργός και ως πολύτεκνος πατέρας 6 παιδιών.

Λοιπόν: ΩΣ ΕΔΩ.

Πριν οδηγηθούμε στην πλήρη δημογραφική και ηθική κατάρρευση του έθνους μας, ας τολμήσουμε τουλάχιστον να παραδεχτούμε την αλήθεια.

Και ας αλλάξουμε πορεία - αν δεν είναι ήδη αργά.

Αξίζει να δείτε τις θέσεις του κινήματός μας για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ και την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στο 1ο σχόλιο.

Νίκος Παπαδόπουλος - καρδιοχειρουργός - ανεξάρτητος βουλευτής

Πρόεδρος του κινήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ»