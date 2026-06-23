ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Νίκος Χαρδαλιάς: Έγραψαν συνθήματα με μπογιά έξω από το σπίτι του

Καταδικάζει η Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωσή της

The LiFO team
The LiFO team
ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Στόχος αγνώστων έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, στην Αγία Παρασκευή.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, μια ομάδα αγνώστων έγραψε συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του περιφερειάρχη καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα κατά του Νίκου Χαρδαλιά σχετικά με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ Facebook Twitter
ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ Facebook Twitter

Νίκος Χαρδαλιάς: Η ανακοίνωση της ΝΔ

Την καταδίκη της εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για «άνανδρη ενέργεια» από «θρασύδειλους τραμπούκους» που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Σε δήλωσή του, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογράμμισε ότι η αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, ενώ συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία - σύμφωνα με τη ΝΔ - σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες.

Ο κ. Κυρανάκης εξέφρασε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας προς τον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, ζητώντας παράλληλα την άμεση και ξεκάθαρη καταδίκη των συγκεκριμένων ενεργειών από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων.

«Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε ότι «τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πρόκειται να εκφοβίσουν τα στελέχη της παράταξης», υποστηρίζοντας πως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και οι θεσμοί είναι ισχυρότεροι από «τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματα».

Πολιτική

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