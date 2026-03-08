Νίκος Δένδιας: «Στοχεύουμε σε συμφωνία για ιταλικές φρεγάτες μέχρι τον Απρίλιο»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» και στάθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα ελπίζει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις και να υπογράψει συμφωνία για την αγορά φρεγατών κλάσης Bergamini από την Ιταλία μέχρι τον Απρίλιο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ίδια συνέντευξη.

Σύμφωνα με το Reuters, ανώτατοι αξιωματούχοι από την Ελλάδα και την Ιταλία υπέγραψαν πέρυσι μνημόνια συνεργασίας για τη ναυτική άμυνα, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM από την Αθήνα, με δυνατότητα προμήθειας ακόμη δύο στο μέλλον.

Νίκος Δένδιας: Πώς θα εξοπλιστούν οι νέες φρεγάτες από την Ιταλία

«Ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ιταλία θα ολοκληρωθούν και ότι θα έχουμε υπογράψει συμφωνία για την απόκτηση 2+2 φρεγατών μέχρι τον Απρίλιο», διευκρίνισε ο κ. Δένδιας στην ίδια συνέντευξή του.

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης ότι η Αθήνα εργάζεται ώστε οι φρεγάτες να μπορούν να εξοπλιστούν και με τον νέας γενιάς πύραυλο ELSA.

Η Ελλάδα σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο ενός πολυετούς εξοπλιστικού προγράμματος που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αγορά νέων οπλικών συστημάτων από τη Γαλλία και την απόκτηση νέων υποβρυχίων.

