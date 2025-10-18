Νίκος Ανδρουλάκης: «Δεν νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE»

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Αντόνιο Κόστα, στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ.

Εκεί, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συζήτησαν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε στον Αντόνιο Κόστα πως δε νοείται συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, μιας χώρας που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το 37% των εδαφών της Κύπρου και εφαρμόζει μια αναθεωρητική ατζέντα αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της ΕΕ.

Παράλληλα, συζήτησαν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (MFF).