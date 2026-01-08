Για τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, ο ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε αρχικά πως «συνεχίζω απρόσκοπτα το έργο μου. Αυτό που ανέλαβα πριν από ενάμιση χρόνο στις κρίσιμες επιτροπές στις οποίες συμμετέχω, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, τους Έλληνες πολίτες και το εθνικό συμφέρον».

Μιλώντας από τις Βρυξέλλες, λίγο πριν από συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογράμμισε ότι «δεν κάνω κάτι περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που έκανα μέχρι πριν από μερικές ώρες», σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του «θα πρέπει να διερωτηθούν γιατί επέλεξαν διαδικασίες εξπρές για έναν δραστήριο ευρωβουλευτή που έδινε καθημερινά τη μάχη, είτε στα μπλόκα, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στην Ουάσινγκτον».

Νικόλας Φαραντούρης: Η δήλωση για τη Μαρία Καρυστιανού

Απαντώντας στο αν αισθάνεται πικρία, ο κ. Φαραντούρης δήλωσε πως το συναίσθημά του είναι περισσότερο η απορία. «Μάλλον απορία αισθάνομαι παρά πίκρα. Αν δαιμονοποιούμε οποιαδήποτε καλή κουβέντα ή το ενδεχόμενο ενεργοποίησης πολιτών στα κοινά, τότε έχουμε απομακρυνθεί από τις θεμελιώδεις αρχές ενός προοδευτικού κόμματος», είπε.

Αναφερόμενος ειδικά στη δημόσια τοποθέτησή του υπέρ της πιθανής εμπλοκής της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική ζωή, διευκρίνισε: «Δεν προεξόφλησα τη συμμετοχή μου σε κανένα κόμμα. Το να καλωσορίσω το ενδεχόμενο ένας ανώνυμος πολίτης, ιδίως μετά από μια τραγική συγκυρία, να ενεργοποιηθεί πολιτικά, θα έπρεπε να είναι αυτονόητο».

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν πρόκειται να στραφεί εναντίον του πρώην κόμματός του: «Δεν πρόκειται να ακούσετε κακές κουβέντες από μένα, ούτε για τον πρόεδρο, ούτε για τα στελέχη, ούτε για τους φίλους και τους συνοδοιπόρους».

Νικόλας Φαραντούρης: Θα μπει σε νέο κόμμα;

Απαντώντας στις αιχμές περί «θεσούλας», ο ευρωβουλευτής υπενθύμισε τη διαδρομή του: «Είμαι μόλις δύο χρόνια στην πολιτική, μετά από 25 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας ως καθηγητής Πανεπιστημίου και μάχιμος δικηγόρος στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπήκα στην πολιτική για θέσεις. Δεν μπήκα σε ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ούτε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία ή στα πάνω του. Μπήκα όταν ήταν στο limit down και έδωσα μάχη σταυρού».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής του σε νέο πολιτικό φορέα, επανέλαβε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με όσα έλεγε πριν από τη διαγραφή του. «Δεν θέλω να προεξοφλήσουν τη συμμετοχή μου σε τίποτα. Αν είχα αποφασίσει κάτι, θα σας το είχα πει. Συνεχίζω αταλάντευτος το έργο μου ως ευρωβουλευτής και τα πυρά μου στρέφονται κατά της κυβέρνησης, όχι κατά της αντιπολίτευσης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της έδρας, απαντώντας σε όσους ζητούν να την επιστρέψει: «Δεν πήρα την έδρα μου για να την περιφέρω. Δεν έφυγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκδιώχθηκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε ότι δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας. Δεν την πήρα για να φύγω, υπάρχει τεράστια διαφορά».

Όπως σημείωσε, λογοδοτεί πρωτίστως στους πολίτες που τον ψήφισαν: «Λογοδοτώ στους χιλιάδες πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους και παραμένω ενεργός ευρωβουλευτής, τιμώντας την εντολή τους».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η πολιτική ζωή «πάει μπροστά με μεγαλοθυμία απέναντι στους πολίτες που θέλουν να ενεργοποιηθούν και όχι με δαιμονοποίηση», αφήνοντας αιχμές για την κατεύθυνση που έχει πάρει ο χώρος της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.