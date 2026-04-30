Νικόλας Φαραντούρης: Ο ευρωβουλευτής ανακοίνωσε τη συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ

Ο Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ.

Ο ευρωβουλευτής, έχοντας προσφάτως διαγραφεί από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί «τον μοναδικό συγκροτημένο πολιτικό πόλο που μπορεί να διασφαλίσει πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, οργανωμένη δομή και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό ενόψει εκλογών».

«Δεν πρόκειται να παραμείνω εσαεί ανεξάρτητος, ενώνω και εγώ τη φωνή μου, και αυτό απαιτούν οι περιστάσεις, με διαφάνεια και για πολιτική αλλαγή και όχι μόνο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αφού όπως ανέφερε: «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή, με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή-μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχιακό δυναμικό, με περιφερειακή συγκρότηση, με όργανα, με δομή και με έναν στρατηγικό αντικειμενικό στόχο στον δρόμο προς την κάλπη. Αυτά όλα τα συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γι' αυτό λέω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλα μυρίζουν ότι η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μία προεκλογική περίοδο και μάλιστα με ένα ζοφερό περιβάλλον να τυλίγει την κοινή γνώμη, να αιωρείται πάνω από τη χώρα, με υποκλοπές, με θεσμικά ολισθήματα και με πολλές προκλήσεις γύρω μας, δεν νομίζω ότι περισσεύει κανείς από αυτό το προσκλητήριο».

Παράλληλα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1» τόνισε πως «ορισμένοι από εμάς θέτουμε ως προτεραιότητα τη συμβολή μας στην πατρίδα», προσθέτοντας ότι «τα όρια έχουν ξεπεραστεί», αναφερόμενος σε επιθέσεις και «ύβρεις» που αφορούν θεσμικά ζητήματα.

«Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές»

Ερωτηθείς αν θα εξαντλήσει τη θητεία του στην Ευρωβουλή ή θα συμμετάσχει στην εθνικές εκλογές, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε: «Έχω πει ότι δεν σκοπεύω να συμμετάσχω στις επόμενες εθνικές εκλογές, διότι είμαι σχετικά φρέσκος ευρωβουλευτής και διότι έχω ανοίξει αρκετά ζητήματα που θα ήθελα να τα ολοκληρώσω. Θεωρώ ότι η δουλειά μπορεί να γίνει και να είναι σημαντική από τούτο εδώ το μετερίζι της Ευρωβουλής. Ο σκοπός μου και το πλάνο μου είναι να συνεχίσω τη θητεία μου και να βάλω πλάτη με την ιδιότητά μου αυτή».



Καταλήγοντας είπε: «Θεωρώ πολιτική αναγκαιότητα τη συσπείρωση και τη συστράτευση γύρω από έναν σοβαρό και στιβαρό πόλο που εγγυάται αυτή την πολιτική αλλαγή. Γιατί εναλλακτικό κυβερνητικό πρόταγμα, εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα πρέπει κάποιος να μπορεί να το εγγυηθεί στον δρόμο προς την κάλπη και αυτός ο χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και κοινοβουλευτικά και δημοσκοπικά και θεσμικά, αλλά και προγραμματικά, πολιτικά έχει τα εχέγγυα, έχει το πρόγραμμα, έχει το στελεχιακό δυναμικό, έχει την ηγεσία, έχει την περιφερειακή συγκρότηση και κυρίως έχει κατατεθειμένες θέσεις, με τις οποίες εγώ θεωρώ ότι μπορώ να συμπορευθώ προς αυτή την κατεύθυνση».