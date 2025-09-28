ΝΙΚΗ: Οριστική διαγραφή του βουλευτή Νίκου Βρεττού μετά την ψήφο του υπέρ της πρότασης της ΝΔ

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης του Καταστατικού του κόμματος «ΝΙΚΗ» αποφάσισε την οριστική διαγραφή του βουλευτή Β3’ Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νίκου Βρεττού, από το μητρώο μελών του κόμματος και από κάθε θέση ευθύνης εντός αυτού.

Ως άμεση συνέπεια, ο κ. Βρεττός καθαιρείται από όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες συμμετείχε, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της «ΝΙΚΗΣ» να περιορίζεται πλέον σε οκτώ βουλευτές.

Η υπόθεση αφορά την πρόσφατη διαφοροποίησή του στην ψηφοφορία για την Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής είχε παραδεχθεί ότι στήριξε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας υπέρ του Ανδρέα Νικολόπουλου για την προεδρία της Επιτροπής, κίνηση που αντιβαίνει στην επίσημη γραμμή του κόμματός του.

Στην επίσημη ανακοίνωση της «ΝΙΚΗΣ» γίνεται λόγος για «αυθαίρετη πρωτοβουλία» και «ενέργειες μη ανεκτές και καθολικά απορριπτέες», ενώ σημειώνεται ότι οι εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Βρεττός –ότι «η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον πρόεδρο της Επιτροπής»– δεν έγιναν αποδεκτές. Το κόμμα τονίζει πως η στάση του βουλευτή πλήττει την ενιαία γραμμή του κινήματος σε ένα ζήτημα που χαρακτηρίζει «έγκλημα κατά της Πατρίδας μας».

