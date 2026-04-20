Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αθανάσιος Καββαδάς

Ο Αθανάσιος Καββαδάς είναι ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την ανακοίνωση έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4).

Σημειώνεται ότι ο κ. Καββαδάς είναι βουλευτής Λευκάδας.

Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καββαδάς

Σύμφωνα με το βιογραφικό του στη Βουλή, ο Αθανάσιος Καββαδάς:

«Γεννήθηκε στο Κατωχώρι Λευκάδας στις 7 Φεβρουαρίου 1962.

Είναι πατέρας δύο παιδιών, του Γιάννη και της Εμμέλειας.

Από το 1983 υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας έως το 2006 οπότε και αποστρατεύτηκε ως ανώτερος αξιωματικός.

Το 2016 ανακηρύχθηκε Τακτικό Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος.

Το 1987 δημιούργησε την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς», μία από τις μεγαλύτερες της περιοχής, που δραστηριοποιείται στον Ν. Λευκάδας, αλλά και στους γειτονικούς νομούς.

Το 1980 αποφοίτησε από το Λύκειο Λευκάδας και την επόμενη χρονιά εισήχθη στην Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α).

Από το 2020 είναι κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ από το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις Εθνικές Εκλογές του Ιανουαρίου 2015 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα ως Βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής, κερδίζοντας την μονοεδρική της Λευκάδας, όντας μάλιστα ο μοναδικός εκλεγμένος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι τον Ιούλιο 2019 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Σε αυτήν την πρώτη του θητεία 2015- 2019 συμμετείχε ως μέλος στη:

Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.

Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.

Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Συμμετείχε στις ομάδες Κοινοβουλευτικής Φιλίας με τη Κούβα και την Σερβία.

Τον Ιούλιο του 2019 επανεξελέγη Βουλευτής, διπλασιάζοντας τους σταυρούς προτίμησης (4.366) σε σχέση με τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015.

Στη δεύτερη θητεία του, την περίοδο 2019-2023, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ενώ συμμετείχε ως μέλος στη:

Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ειδική Διαρκή Επιτροπή του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους.

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών.

Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών.

Ήταν Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με τη Δανία και μέλος στις Ομάδες Φιλίας με την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ιταλία.

Επανεξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, καθιστώντας τον μοναδικό Βουλευτή Λευκάδας που έχει κερδίσει 4 συνεχόμενες φορές την μονοεδρική, ενώ κατέχει τη μακροβιότερη θητεία στην πολιτική ιστορία του νησιού από τη μεταπολίτευση και μετά.

Κατά την τρέχουσα, 3η κοινοβουλευτική του θητεία:

Εξελέγη Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Εξελέγη Αντιπρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Ως μέλος, συμμετέχει στη:

Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ειδική Διαρκή Επιτροπή Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και ελέγχου εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών.

Ειδική μόνιμη επιτροπή σωφρονιστικού συστήματος.

Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας.

Υποπεπιτροπή Νησιωτικών Περιοχών.

Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Είναι Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας με την Αυστραλία, Αντιπρόεδρος της ΚΟΦ με την Αυστρία και μέλος της ΚΟΦ με την Αλβανία.

Το 2010 έθεσε για πρώτη φορά υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλογές και εξελέγη πρώτος δημοτικός σύμβουλος από τον συνδυασμό των «Ενεργών Πολιτών», με το οποίο συμμετείχε.

Το διάστημα 2011-2014 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Λευκάδας. Στις δημοτικές εκλογές του 2014 επανεξελέγη πρώτος σε ψήφους από όλους τους συνδυασμούς.

Το 2006-2010 διετέλεσε πρόεδρος της τοπικής ομάδας μπάσκετ ανδρών «Δόξα Λευκάδας», επιτυγχάνοντας, μαζί με τους συνεργάτες του, την άνοδό της στην Α2 Εθνική.

Από τον Ιούνιο 2013 μέχρι το 2021 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας- Λευκάδας, ενώ το 2025 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Αντιπρόεδρος».