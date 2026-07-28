Νέο σεξιστικό σχόλιο Κυριαζίδη κατά Κωνσταντοπούλου: «Μία ευχή εξέφρασα για το παιδί»

Νέο σεξιστικό σχόλιο κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, έκανε σήμερα ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος είχε διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη χυδαία φράση, «πήγαινε κάνε κανά παιδί», που απηύθυνε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια συζήτησης προτάσεως δυσπιστίας, επανήλθε, αυτή τη φορά, λέγοντας πως «επρόκειτο για ευχή».

«Μία ευχή εξέφρασα, όταν πήγε να εκμεταλλευτεί παιδιά», είπε από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κυριαζίδης, προκαλώντας αντιδράσεις από κυβερνητικά (στελέχη) και στελέχη της αντιπολίτευσης.

Το νέο σεξιστικό σχόλιο του Κυριαζίδη κατά Κωνσταντοπούλου

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης ανέφερε ότι δέχεται -από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας- «10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια και στις επιτροπές, μία εξυβριστική και συκοφαντική επίθεση».

«Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρερμηνεύσει μία ευχή μου, μία αναφορά, όταν επί 1,5 χρόνο μας εξύβριζε και μας έλεγε “δολοφόνους”, “παιδεραστές”, “παιδόφιλους” και δεν μιλούσε κανείς» είπε ο Δημήτρης Κυριαζίδης.

«Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολη η διαδικασία. Μία ευχή της εξέφρασα και επειδή εκείνη τη νύχτα ήταν η πρόταση μομφής αποτέλεσα την Ιφιγένεια με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης και ακροαματικότητας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας.

Αντιδράσεις για το σχόλιο Κυριαζίδη στη Βουλή

Στα λεγόμενα του Δημήτρη Κυριαζίδη αντέδρασαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην αίθουσα της Βουλής.

Με πρώτη τη βουλευτήρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Ακρίτα η οποία απαίτησε επανειλημμένα από τον βουλευτή της ΝΔ, να ζητήσει συγγνώμη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε με τη σειρά του: «Κυρία Ακρίτα μην προσπαθείτε να τον νουθετήσετε. Είναι αμετανόητος σεξιστής. Του ζητήθηκε να ανακαλέσει. Η κυρία Ακρίτα του είπε εκτός μικροφώνου τότε “γιατί ζήτησες συγγνώμη;”».

«Μάς αποκάλυψε όμως ότι δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη και ότι δεν μετάνιωσε γι’ αυτά που έκανε. Τώρα χτυπάει το έδρανο. Ευθύνεται και η ΝΔ για τη χυδαία επίθεση που έκανε στην Κωνσταντοπούλου. Κύριε Κυριαζίδη είστε σεξιστής και αμετανόητος. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Πού είδατε αγκαλιές με τον Κασιδιάρη; Είστε ψεύτης, τραμπούκος, συκοφάντης, χυδαίος, χτυπούσατε το έδρανο. Απαράδεκτα πράγματα. Είστε δειλός, τραμπούκος. Φτάνει πια κ. πρόεδρε με αυτές τις χυδαίες αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Αλέξανδρου Καζαμία.

Από πλευράς τους, κυβερνητικά στελέχη, όπως ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Γιώργος Αμυράς, δήλωσαν ότι καταδικάζουν απερίφραστα τέτοιες συμπεριφορές.

«Από τη πρώτη στιγμή ζητήσαμε να πάρουμε το λόγο για να καταδικάσουμε απαράδεκτες συμπεριφορές. Η υπουργός Πολιτισμού δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν τιμά τον ίδιο τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή τέτοια συμπεριφορά. Δεν χωρούν στη Βουλή σε κακοποιητικές συμπεριφορές ούτε όμως, ούτε αλλά, ούτε άνω τελεία. Μόνο τελεία», τόνισε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.

Την απερίφραστη καταδίκη του σε αντικοινοβουλευτικές συμπεριφορές εξέφρασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς.

«Χαίρομαι που αισθανθήκατε την ανάγκη μετά την οικτρή θέση του κ. Καιρίδη να διαχωρίσετε τη θέση σας από μια ακόμα επίθεση εναντίον μου, με φοβερή σκιαιότητα και χυδαιότητα. Ο κ. Μητσοτάκης αν έχει την ελάχιστη κοινοβουλευτική αίσθηση θα πρέπει να σας διαγράψει που πήρατε το λόγο», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα επιτέθηκε στον κ. Καιρίδη κατηγορώντας τον ότι έφτασε στο σημείο να την συσχετίσει με την τοξικότητα την Αντιπολίτευση γιατί ασκεί το δημοκρατικό της καθήκον.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ