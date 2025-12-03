Νέο κόμμα προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας - «Η παρουσία σας είναι δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι»

Τις πολιτικές του επιδιώξεις για την επόμενη ημέρα παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ως βασικός ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «Πάλλας».

Τοποθετούμενος για το οργανωτικό πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε: «Και δεν νομίζω ότι πέφτω έξω, αν πω ότι η σημερινή σας παρουσία, για τους περισσότερους τουλάχιστον, είναι και μια εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι, που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το σημερινό βάλτο και θα την οδηγήσει στις καθαρές θάλασσες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας».

Μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών και θα προάγουν το «συλλογικό όραμα για την Αλλαγή. Αυτό χρειαζόμαστε».

Αλέξης Τσίπρας: Η θέση του για «Νέα Μεταπολίτευση»

Ακολούθως ανέπτυξε την θέση του για την ανάγκη μίας Νέας Μεταπολίτευσης «με την έννοια ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Αυτή η νέα Μεταπολίτευση δε μπορεί παρά να ξεκινήσει από την αποκατάσταση της ισορροπίας του πολιτικού συστήματος».

«Κανένα δημοκρατικό σύστημα δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς έλεγχο και χωρίς εναλλακτική στην εκάστοτε κυβέρνηση. Κι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της, της διαφθοράς, και των αδικιών που προκαλεί, που όμως παραμένει κυρίαρχη.Γιατί; Γιατί δεν έχει αντίπαλο. Δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα προσδώσει στην υπόκωφη κοινωνική αντίθεση προοπτική αλλαγής» κατέληξε σχετικά ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια ώρα, πρωθυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησαν στον Αλέξη Τσίπρα: «Ποιος θα εμπιστευθεί τον καπετάνιο που πέταξε το πλοίο στα βράχια και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα;» απάντησε σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το rebranding του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο» τόνισε με τη σειρά του ο Παύλος Μαρινάκης.