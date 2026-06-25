Νέες αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού

Με ανάρτηση στα social media, ο πρώην αθλητής και προπονητής στίβου, Κώστας Βαμβακάς, έκανε γνωστό πως αποστασιοποιείται από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Κίνημα για τη Δημοκρατία».

Ο κ. Βαμβακάς συμμετείχε στο εγχείρημα της κυρίας Καρυστιανού ως μέλος του Κεντρικού Οργανωτικού, ενώ η απόστασή του έρχεται μετά από την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού συμβούλου οικογενειών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Με ανάρτησή του, ο κ. Βαμβακάς εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του, επισημαίνοντας ότι επέλεξε να μιλήσει έπειτα από αυτό που χαρακτηρίζει ως «συντονισμένη επίθεση αποδόμησης» σε βάρος του Βασίλη Κοκοτσάκη.

Τι αναφέρει ο Βαμβακάς για την αποχώρηση από το κόμμα Καρυστιανού

«Δεν θα έκανα αυτή την δημοσίευση εάν εδώ και κάποιες ώρες δεν έβλεπα να εξελίσσεται μια συντονισμένη επίθεση αποδόμησης του Βασίλη Κοκοτσακη. Τον Βασίλη Κοκοτσάκη μέχρι πριν δύο μήνες τον γνώριζα όπως και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ως πραγματογνώμονα οικογενειών της τραγωδίας των Τεμπών,αλλά και ως έναν πρωτεργάτη του κινήματος που ξέσπασε πριν δύο χρόνια με αφορμή το μπάζωμα και την συγκάλυψη του εγκλήματος.

Όμως εδώ και δύο μήνες περίπου συναντηθήκαμε στην οργανωτική ομάδα του κινήματος Ελπίδα για την δημοκρατία που φιλοδοξεί να είναι η πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Σε αυτούς τους δύο μήνες είχα την τιμή να γίνω φίλος και συναγωνιστής με έναν άνθρωπο ακέραιο, ανυπότακτο και με απόλυτη πίστη στον αγώνα για δημοκρατία ,δικαιοσύνη ,κάθαρση με την ενεργό συμμετοχή του κινήματος τον πολιτών , όπως ο ίδιος λέει. Στόχος μας η οργανωτική συγκρότηση του κινήματος ,με την δημιουργία οργανώσεων βάσης σε τοπικό επίπεδο, πολιτικών οργάνων στην βάση καταστατικών προβλέψεων και το άνοιγμα διαδικασιών πολιτικού διαλόγου για την χάραξη πολιτικής τακτικής και στρατηγικής. Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία ουδέποτε κληθήκαμε έστω και να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις μας ως το αρμόδιο όργανο.

Προφανώς για λόγους που δεν τους γνωρίζω αλλά μόνο μπορώ να υποψιαστώ δεν είναι επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για την χάραξη της πολιτικής στα μείζονα θέματα που σήμερα ταλανίζουν την χώρα. Ας είναι, έτσι και αλλιώς στην πολιτική όλα κρίνονται στο πεδίο.

Απλά η δική μου συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα και όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιούμαι».

Αποχωρήσεις και στην Κρήτη από το κόμμα Καρυστιανού

Παράλληλα, ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης από τις Μοίρες και η Αγγελική Λενακάκη από το Τυμπάκι, που συμμετείχαν στο κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού, ανακοίνωσαν την έξοδό τους από την Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η αρχική τους συμμετοχή βασίστηκε στην επιθυμία προσφοράς προς την κοινωνία και στην πίστη σε κοινές αρχές και αξίες. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, η πορεία και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο δεν συμβαδίζουν πλέον με τις προσωπικές τους αρχές.

Τα δύο -πρώην πλέον- στελέχη τονίζουν ότι η ενασχόληση με τα κοινά προϋποθέτει ειλικρίνεια, διαφάνεια και σεβασμό, στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα για κάθε συλλογική προσπάθεια.

Παράλληλα, δηλώνουν ότι ταυτίζονται με την απόφαση του Βασίλη Κοκοτσάκη να αποχωρήσει από το κόμμα, ενώ τον ευχαριστούν για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που είχαν το προηγούμενο διάστημα.

Οι νέες αποχωρήσεις έρχονται λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Οργάνου Κρήτης, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, με τις παραιτήσεις των στελεχών και την επόμενη ημέρα του κόμματος να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.