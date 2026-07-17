Νέα παραίτηση στον ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Ραγκούσης

Και ο Γιάννης Ραγκούσης παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες- στη Β´Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα- από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!» δήλωσε.

Υπενθυμίζεται πως ανεξαρτητοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7), με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, από τον ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου. Η Πόπη Τσαπανίδου γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, με την παρούσα σάς γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία (άρθρο 16 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής). Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη Βουλευτής. Με εκτίμηση, Πόπη Τσαπανίδου» αναφέρει στη σχετική της επιστολή.

Παράλληλα, την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γνωστοποίησαν με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, οι βουλευτές Καλλιόπη Βέττα (Κοζάνης) και Κωνσταντίνος Μπάρκας (Πρεβέζης). Οι δύο βουλευτές δηλώνουν ότι «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητοι βουλευτές».

Επέστρεψε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης

Στο μεταξύ, την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα ανακοίνωσε επισήμως, χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση για την επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε επισήμως από τον προεδρεύοντα της χθεσινής συνεδρίασης στη Βουλή, Γιώργο Γεωργαντά.