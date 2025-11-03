Πολιτική

Νέα δημοσκόπηση Alco: Στο 11,6 η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Υψηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων - Το 83% θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα

LifO Newsroom

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της στη νέα δημοσκόπηση της Alco, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, στον Alpha.

Δεύτερο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη και την τέταρτη θέση για την πρόθεση ψήφου. Υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που διαμορφώνεται στο 21,5%.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

  • ΝΔ: 23,3%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,7%
  • ΚΚΕ: 7,1%
  • Ελληνική Λύση: 8,9%
  • Νίκη: 2%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%
  • ΜέΡΑ25: 2,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Φωνή Λογικής: 3,4%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%
  • Άλλο: 4,4%
  • Αναποφάσιστοι: 21,5%

 Από τη δημοσκόπηση προκύπτει ότι το 83% θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα. 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο για την κρίση των θεσμών», οι συμμετέχοντες απάντησαν:

  • Η κυβέρνηση: 34%
  • Όλα τα κόμματα εξίσου: 31%
  • Πρόσωπα που τους εκπροσωπούν: 18%
  • Υπερβολή σε ΜΜΕ/ ΜΚΔ: 12%

Στην ερώτηση: «Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

  • Συμφωνώ: 39%
  • Διαφωνώ: 50%
  • ΔΞ/ΔΑ: 11%

Επόμενο ερώτημα είναι: «Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του κάθε θεσμού;». Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

Πολιτική