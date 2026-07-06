Νέα αποχώρηση με αιχμές από το κόμμα Καρυστιανού

Ο Όθωνας Ιακωβίδης ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το κόμμα «Ελπίδα για Δημοκρατία», αφήνοντας αιχμές για την Μαρία Καρυστιανού.

Αφορμή για την αποχώρησή του ήταν, σύμφωνα με δηλώσεις του, ήταν οι αναφορές ότι η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στην αγορά ακινήτου μέσω πλειστηριασμού. Όπως ανέφερε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status Fm 107,7 της Θεσσαλονίκης μια τέτοια κίνηση είναι ασυμβίβαστη με τις αρχές που ο ίδιος υπηρέτησε επί χρόνια.

«Έτρεχα στα δικαστήρια και στους διαδρόμους των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς και να σώσουμε τα σπίτια αδύναμων ανθρώπων. Έδινα μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία και μετά έμαθα ότι η κυρία Καρυστιανού αγόρασε διαμέρισμα από πλειστηριασμό. Αυτό καθιστά αδύνατη τη δική μου συνέχιση στο κόμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στα μάτια μου έπεσε από το ύψος στο οποίο την είχα τοποθετήσει», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν για την υπόθεση δεν τον καλύπτουν και ότι, κατά τη γνώμη του, η κ. Καρυστιανού θα έπρεπε να είχε ζητηθεί δημόσια συγγνώμη.

«Δεν μου επιτρέπει να βρίσκομαι στις τάξεις ενός κόμματος, ηγέτιδα του οποίου είναι πρόσωπο που άσκησε το ρόλο του κορακιού»

Λίγες μέρες πριν ο κ. Ιακωβίδης είχε κάνει και σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας την αντίθεση του για την πορεία που έχει πάρει το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».