Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: «Θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα»

Η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, με τη Ντόρα Μπακογιάννη να τοποθετείται δημόσια για το ζήτημα.

Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του»

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα. Η υπόθεση αυτή είναι πολύν άσχημη και μας έχει στεναχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας. Μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο. Νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι», ανέφερε αρχικά η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη. Είναι κομματικό στέλεχος πολλά χρόνια. Τον ξέρω από μικρό παιδί, δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του», συνέχισε.

«Εδώ που βρίσκονται τα πράγματα θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και το κόμμα του. Κάναμε ένα τεράστιο αγώνα να φέρουμε παιδιά πίσω από το εξωτερικό και να τους πούμε ότι έχουν μέλλον στην Ελλάδα. Είναι λάθος μήνυμα», κατέληξε.