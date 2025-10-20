Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία - Τι αλλάζει

Στη Βουλή κατατέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η σχετική τροπολογία σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, σχετικά με τη φύλακη και τη λειτουργία του, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις εντός των κύκλων της αντιπολίτευσης.

Όπως έγινε γνωστό, η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο Υπουργείο Άμυνας.

«Ο στόχος δεν είναι διχαστικός. Ο στόχος είναι ο σεβασμός. Η κατοχύρωση του σεβασμού σε ένα ιερό μνημείο και η εφαρμογή του νόμου δεν είναι αλά καρτ» δήλωσε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Τι δήλωσε ο Μητσοτάκης

Για «συμβολικό βάρος που πρέπει να διαφυλάξουμε» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην απόφασή του να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση προκειμένου η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη να περάσει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος, είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους. Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική, πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου», είπε ο πρωθυπουργός.

Επίσης, αποσαφήνισε ότι «η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η συντήρηση και ο καθαρισμός του μνημείου στο Άμυνας».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη σημερινή του παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής της Αιγύπτου για τη Γάζα λέγοντας πως είναι «θεμέλιος λίθος για ειρήνη στη Μέση Ανατολή», υπογραμμίζοντας ότι «συνομιλούμε αξιόπιστα με όλους ως πυλώνας σταθερότητας».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ