Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: «Αρμοδιότητα κάθε κράτους οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις» - Τι είπε για Τραμπ και Ερντογάν

Μηνύματα προς την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο Bloomberg New Economy Forum που διοργανώνεται στη Σιγκαπούρη.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο για την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. «Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόβος για τα Βαλκάνια, την Ουκρανία και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο και ενισχύουμε τη θέση μας στον χάρτη», ανέφερε.

«Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη επιστροφή, παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος βελτιώνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο κι έχουμε αποδείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε καταδείξει στην Ελλάδα ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος και στο αποτύπωμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ως απάντηση στην ακρίβεια.

«Ορισμένες λύσεις είναι ευρωπαϊκές, όμως οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους. Εχουμε σταθερή κυβέρνηση, έχουμε δεύτερη θητεία με πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, οι εκλογές μας θα διεξαχθούν το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται αρκετές μονάδες. Είμαι αισιοδόδος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε προβλήματα με το κόστος ζωής, όμως υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ο νέος προϋπολογισμός θα ψηφιστεί με μέτρα ελάφρυνσης που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις, οι επιδόσεις μας επιτρέπουν τη λήψη μέτρων στήριξης χωρίς να ξεχνάμε ότι αναγκαστήκαμε να επιβάλλουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις όπως στο συνταξιοδοτικό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το σχόλιο Μητσοτάκη για Τραμπ και Ερντογάν

«Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα για να λάβουμε αποφάσεις», είπε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενώ διευκρίνισε ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους ευρωπαίους ηγέτες το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. «Εχουμε καταστήσει σαφές ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία και το προβληματικό σημείο για εμένα είναι η παραχώρηση εδαφών. Κατανοούμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά την Ουκρανία. Πιστεύω ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις, όμως εναπόκειται σε κάθε χώρα να προωθήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ερώτηση του Τζον Μικλεθγουέιτ, περί προτιμήσεων του Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή, καθώς πρόκειται για στρατηγικό εταίρο. «Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, όπως στην ενέργεια. Πιστεύω ότι ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το θαλάσσιο Δίκαιο χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε αποτρπετική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εποικοδομητική συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, επισημαίνοντας τις κοινές αρχές και αξίες στην ελεύθερη οικονομία και στο κράτος Δικαίου. «Βλέπω ότι υπάρχει χώρος συνεργασίας χωρών της Ασίας με την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Σιγκαπούρη έχει σημαντικό ρόλο και θα θέλαμε στενότερους δεσμούς με τις χώρες της ομάδας Αsean καθώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής», τόνισε ο πρωθυπουργός.