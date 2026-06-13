Μητσοτάκης: Στη Ρόδο ο πρωθυπουργός - Ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομοείου στην Κω

Στη Ρόδο, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνοδεύεται από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Στη Ρόδο βρίσκεται ήδη από τις προηγούμενες ημέρες και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύουν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι ανακοίνωσε από τη Ρόδο

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος του Παλιού Νοσοκομείου της Ρόδου, ανοίγοντας τον δρόμο για την προώθηση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου Νοσοκομείου στην Κω.

Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Υγείας, κατά τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, εξέφρασαν την πλήρη εμπιστοσύνη τους προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στην άμεση υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίησης του Παλιού Νοσοκομείου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Περιφέρειας στην προώθηση του έργου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε στη συνέχεια το λιμάνι της Ρόδου, όπου παρουσία των υπουργών, του Περιφερειάρχη, των βουλευτών και του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου Βασίλη Βαγιανάκη, ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης του λιμένα.

Κατά την παρουσίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού και τουριστικού ρόλου της Ρόδου, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του νησιού.

Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ στην το μεσημέρι θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου για να συζητήσει μαζί τους θέματα τα οποία τους απασχολούν αλλά παράλληλα τους ενημερώσει για τον προγραμματισμό που γίνεται από την κυβέρνηση σε μια σειρά από τομείς που τους αφορούν.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο «Περβόλα» στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του νησιού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ