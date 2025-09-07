Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου της 89ης ΔΕΘ (Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025), απάντησε σε όλα τα καίρια ζητήματα, σκιαγραφώντας το κυβερνητικό πλάνο μέχρι το 2027 και το πλαίσιο των άμεσων παρεμβάσεων.

Δήλωσε αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία, προανήγγειλε νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και εργαζόμενους, μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία και το ΕΣΥ, και έστειλε ηχηρά μηνύματα για Τουρκία, Παλαιστίνη και την πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Πολιτική σταθερότητα – Εκλογικός νόμος – Σενάρια «διαδοχής»

Καμία πρόθεση αλλαγής εκλογικού νόμου . «Η διατήρηση των κανόνων είναι προϋπόθεση για το πώς τοποθετούνται όλοι σε μια αναμέτρηση. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις».

Πρόωρες εκλογές : «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

«Δαχτυλίδι» διαδοχής : «Θα αστειεύεστε προφανώς… Ας αφήσουμε όσους διακινούν αυτά τα σενάρια στη δική τους μοναξιά».

: «Θα αστειεύεστε προφανώς… Ας αφήσουμε όσους διακινούν αυτά τα σενάρια στη δική τους μοναξιά». Δεν έχω «ψύχωση» για τρίτη τετραετία: «Αν έρθει, θα έρθει επειδή είμαστε καλή κυβέρνηση».

Οικονομία, ακρίβεια και εισοδήματα

ΕΝΦΙΑ – ΦΠΑ : «Ο ΕΝΦΙΑ έχει μειωθεί 30%. Πλήρης κατάργηση δεν τίθεται — θα ήταν άδικο. Η περαιτέρω μείωση ΦΠΑ δεν θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα· θα ήταν επιδότηση των μεσαζόντων».

Ακρίβεια : «Στόχευση στη στήριξη του καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού. Τιμές τροφίμων: υψηλές αλλά σε σταθερό επίπεδο. Η μείωση στη χονδρική ενέργειας πρέπει να περάσει στη λιανική — αν χρειαστεί, θα το επιβάλουμε».

Συνταξιούχοι : «Οι συντάξεις αυξάνονται δύο χρόνια· ωφελούνται και όσοι είχαν προσωπική διαφορά. Υπάρχει βοήθημα 250€. Πολλοί εργάζονται πλέον νόμιμα»

: «Οι συντάξεις αυξάνονται δύο χρόνια· ωφελούνται και όσοι είχαν προσωπική διαφορά. Υπάρχει βοήθημα 250€. Πολλοί εργάζονται πλέον νόμιμα» 13ος μισθός στο Δημόσιο: «Θα κόστιζε 1,3–1,4 δισ.€. Επιλέξαμε μεταρρύθμιση που ωφελεί πάνω από 4 εκατ. πολίτες.»

«Θα κόστιζε 1,3–1,4 δισ.€. Επιλέξαμε μεταρρύθμιση που ωφελεί πάνω από 4 εκατ. πολίτες.» Κατώτατος μισθός: Προανήγγειλε νέα αύξηση.

Προανήγγειλε νέα αύξηση. Εγχώρια παραγωγή & επενδύσεις: «Η Ελλάδα είναι ελκυστικός προορισμός· έχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο. Από τα ΗΑΕ είδαμε επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ».

Στήριξη οικογενειών με παιδιά: «Η βελτίωση θα φανεί από την 1η του νέου έτους και κάθε μήνα».

Παιδεία: μη κρατικά πανεπιστήμια και Πανελλαδικές

Μη κρατικά ΑΕΙ: «Μεταρρύθμιση ταυτοτικού χαρακτήρα για τη ΝΔ. Οι προδιαγραφές είναι πολύ αυστηρές — μόνο τέσσερα ιδρύματα πήραν άδεια στον πρώτο κύκλο. Στόχος: η Ελλάδα περιφερειακός εκπαιδευτικός ηγεμόνας. Συνεργασίες τύπου Harvard–Yale με ελληνικά ΑΕΙ».

Πανελλαδικές: «Δεν συζητά κανείς κατάργηση· είναι αδιάβλητο σύστημα. Θέλουμε να αναδείξουμε το Λύκειο σε εκπαιδευτικό πόλο. Δεν είμαι έτοιμος να πω ότι σε 4 χρόνια δεν θα υπάρχουν Πανελλαδικές — το μέλλον θα κριθεί από συνολική αξιολόγηση».

Στεγαστική κρίση – Δημογραφικό

Στέγη : «Πρόγραμμα άνω των 6 δισ.€. 30.000 απέκτησαν σπίτι μέσω “Σπίτι μου”. Πολλά κλειστά διαμερίσματα πρέπει να επιστρέψουν στην αγορά· ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση. Επιδότηση συγκατοίκησης έως 2.500€. Οι φοιτητές στο εξωτερικό συγκατοικούν — αν όλοι ζητούν γκαρσονιέρες 40 τ.μ., ανεβαίνουν οι τιμές».

Δημογραφικό: «Τεράστιο πρόβλημα του Δυτικού κόσμου. Επίδομα γέννησης, περισσότερα voucher παιδικών σταθμών, σύνδεση με στεγαστικό. Σημαντική η Τρίτη Ηλικία και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις».

Εργασία – «13ωρο»

«Κανείς δεν υποχρεώνεται σε υπερωρία ή δεύτερη δουλειά. Πολλοί νέοι επιλέγουν δύο δουλειές — δίνουμε τη δυνατότητα να γίνονται περισσότερες ώρες στον ίδιο εργοδότη με καλύτερη αμοιβή».

Υγεία – ΕΣΥ

«Προτεραιότητα το σύστημα Υγείας. Βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνισης του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Το 2025 θα κλείσει με ρεκόρ χειρουργείων. Έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών — θέλουμε κι άλλους. Βελτιώσαμε απολαβές (π.χ. αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών). Το υπουργείο Υγείας δεν είναι υπουργείο Ασθένειας, αλλά Υγείας. Το ΕΣΥ υπηρετεί τον ασθενή — δεν θα επιτρέψω σε μικρή μερίδα συνδικαλιστών να κάνει φασαρία».

Δημόσια διοίκηση – «Βιλαέτια» υπουργών

«Δεν είναι σοβαρό κράτος να έχει κάθε υπουργός το δικό του βιλαέτι και να κάνει τα δικά του. Το ζητούμενο είναι να μη γίνεται το ίδιο λάθος δύο φορές και να μαθαίνουμε — από κοινωνία πελατών να γίνουμε κοινωνία πολιτών».

Ασφάλεια – Παραβατικότητα – Έλεγχοι

«Τη μάχη τη κερδίζουμε καθημερινά: αποκαλύπτονται κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος από το ‘ελληνικό FBI’. Η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτη, από δρόμους έως πανεπιστήμια. Δεν φοβόμαστε κανέναν έλεγχο από ευρωπαϊκούς θεσμούς — καταγγέλλω την εργαλειοποίηση υποθέσεων».

Εξωτερική πολιτική

«Επιδιώκουμε ήρεμα νερά από θέση ισχύος. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα (θαλάσσια χωροταξία, πάρκα, έρευνες νότια της Κρήτης). Ο σχεδιασμός μας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας. Για πραγματική εξομάλυνση, πρέπει να ανακληθεί το casus belli. Η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Η Ελλάδα κουβαλά το τραύμα της Κύπρου — δεν ‘νομιμοποιεί’ κατακτήσεις εδαφών. Είμαστε Ευρώπη, δεν είμαστε ‘με την Ευρώπη’. Η στάση μας στην Ουκρανία είναι σωστή και εξυπηρετεί εθνικά συμφέροντα».

«Η Ελλάδα κουβαλά το τραύμα της Κύπρου — δεν ‘νομιμοποιεί’ κατακτήσεις εδαφών. Είμαστε Ευρώπη, δεν είμαστε ‘με την Ευρώπη’. Η στάση μας στην Ουκρανία είναι σωστή και εξυπηρετεί εθνικά συμφέροντα». Παλαιστίνη – Γάζα: «Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, ασκήσαμε δριμύτατη κριτική για τον πόνο που προκάλεσε η επιχείρηση στη Γάζα και επιμένουμε σε άμεση κατάπαυση του πυρός που θα οδηγήσει σε πλαίσιο συνομιλιών για λύση δύο κρατών.Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης — το πότε και πώς θα κριθεί από τη συγκυρία ώστε να δώσουμε πραγματική ώθηση στη λύση».

Σχέσεις με ΗΠΑ – Τραμπ: «Οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές με τον πρόεδρο Τραμπ» (με αιχμηρή ατάκα για παλαιότερες δηλώσεις τρίτων).

Αίγυπτος – Μονή Σινά: «Διαχωρίζουμε εκκλησιαστικό–διπλωματικό. Υπάρχει εκτόνωση, δρομολογείται η διαδοχή με βούληση του Αρχιεπισκόπου. Στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο· εργαζόμαστε για συμφωνία. Προέχει να διαφυλαχθεί ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής».

«Διαχωρίζουμε εκκλησιαστικό–διπλωματικό. Υπάρχει εκτόνωση, δρομολογείται η διαδοχή με βούληση του Αρχιεπισκόπου. Στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο· εργαζόμαστε για συμφωνία. Προέχει να διαφυλαχθεί ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής». Ελλάδα–Κύπρος: «Η Κύπρος ο μεγάλος ωφελημένος — πήρε γενναία επιχορήγηση ΕΕ. Θέλουμε το έργο, πρέπει να το θέλει και να το στηρίξει και η Λευκωσία».

Πολιτική Προστασία – Πυρκαγιές – 112

Φωτιές 2025: «Στην Ευρώπη κάηκαν 8 εκατ. στρέμματα· στην Ισπανία και την Πορτογαλία 4 φορές περισσότερα από την Ελλάδα. Είμαστε στα ιστορικά μας επίπεδα/μέσους όρους. Ναι, υπήρξαν καταστροφικές φωτιές, αλλά δεν θα ακυρωθεί η συνολική προσπάθεια».

Για 112 & δήμαρχο Πατρέων: «Το 112 είναι τεράστια επιτυχία και δεν θα επιτρέψω να αμφισβητείται».

Μετανάστευση

«Σταθερά αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική. Η Ευρώπη έχει ευθυγραμμιστεί με τις ελληνικές θέσεις. Θέλουμε νόμιμη μετανάστευση με όρους που ορίζουμε εμείς· αυστηρή φύλαξη συνόρων με έξυπνα σχήματα νόμιμης εισόδου».

Κόμμα Τσίπρα

Για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα: «Αφορά την Κεντροαριστερά. Εγώ δεν νίκησα τον κ. Τσίπρα· κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών. Υπάρχουν επιχειρηματίες-‘χρυσοί χορηγοί’ — δικό τους δικαίωμα».

Για ΠΑΣΟΚ: «Κάνω βήμα εκτόνωσης· ευθύνη μου είναι να αλλάξω τους όρους του δημόσιου διαλόγου».

Γρ. Δημητριάδης: «Δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη. Είμαστε κυβέρνηση — πρέπει να το λύσουμε. Ξεκινήσαμε από τα ‘μεγάλα ψάρια’ και ο έλεγχος προχωρά»

Επιτροπές, επιστολική ψήφος: «Στις εξεταστικές είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι αυτό που γινόταν δεν θα γίνει τώρα. Επιστολική ψήφος υπήρχε και υπάρχει· αν θέλουμε να την καταργήσουμε, αυτό περνά από τον Κανονισμό της Βουλής».