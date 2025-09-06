Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Τα μέτρα που ανακοίνωσε για το στεγαστικό

Σειρά παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, δίνοντας έμφαση στη στήριξη ενοικιαστών και στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Όπως τόνισε, θεσπίζεται χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια στην κλίμακα 12.000–24.000 ευρώ. «Αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είναι ανοικτές περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων», υπογράμμισε, στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων. Όπως διευκρίνισε ο πρωθυπουργός, το 25% των κατοικιών θα διατεθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα κατευθυνθεί σε πολίτες που δεν διαθέτουν πρώτη κατοικία.

Για την ελληνική περιφέρεια και όσους την κρατούν ζωντανή σήμερα: «Έχουμε χρέος να κρατήσουμε αυτές τις περιοχές ακμαίες. Από το 2006 μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό και από το 2027 καταργείται σε χωριό κάτω των 1500 κατοίκων». Επίσης μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. «Είναι δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε φθηνή και αξιοπρεπή στέγη για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.



