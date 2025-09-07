Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Γέφυρες» σε Σαμαρά και Καραμανλή, αιχμές κατά Τσίπρα

Σαφές μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και κομματικής ενότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, αποκλείοντας πρόωρες εκλογές και αλλαγές στον εκλογικό νόμο, ενώ απάντησε με αιχμές σε Αλέξη Τσίπρα, «άνοιγμα» σε Καραμανλή και Σαμαρά και ενόχληση για τα σενάρια περί «δαχτυλιδιού» διαδοχής.

Ο πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα πρόωρων εκλογών. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία, οι πολίτες θα αποφασίσουν το 2027 αν θέλουν αυτοδυναμία ή κυβερνήσεις συνεργασίας». Υπογράμμισε δε ότι «δεν έχω ψύχωση για τρίτη θητεία» και πως η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί από το έργο της και όχι από πολιτικούς τακτικισμούς.

«Ευφάνταστα και ασόβαρα τα σενάρια διαδοχής»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενο «δαχτυλίδι» εν κινήσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο: «Θα αστειεύεστε προφανώς. Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός, με το κόμμα του να προηγείται δέκα μονάδες, θα ξεκινούσε τέτοια συζήτηση, ας είμαστε σοβαροί».

Παράλληλα, διέψευσε σενάρια περί επιστροφής Δημητριάδη στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με συγκεκριμένο σχέδιο και καθαρή εντολή.

Μήνυμα ενότητας προς Καραμανλή και Σαμαρά

Σε ερώτηση για τις σχέσεις του με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, ο κ. Μητσοτάκης κράτησε χαμηλούς τόνους: «Υπήρξαν διαφωνίες, κυρίως σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι μία παράταξη που αποτελεί τη μοναδική δύναμη σταθερότητας». Για τον Αντώνη Σαμαρά, που θρηνεί την απώλεια του γιου του, τόνισε: «Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Αυτή η τραγωδία τα σκεπάζει όλα».

Αιχμές κατά Τσίπρα – Χείρα συνεννόησης σε Ανδρουλάκη

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός μίλησε με σαφήνεια: «Ο κ. Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον ίδιο, αλλά ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών». Την ίδια ώρα, έτεινε χέρι συνεργασίας στον Νίκο Ανδρουλάκη για μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα μίας κυβέρνησης, όπως το εθνικό απολυτήριο και η πλήρωση κενών σε ανεξάρτητες αρχές.

ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και καύσιμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ στα καύσιμα. «Έχουμε ήδη μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%, όμως οι οριζόντιες μειώσεις δεν είναι κοινωνικά δίκαιες. Στόχος μας είναι στοχευμένα μέτρα με κοινωνικό και περιφερειακό πρόσημο», είπε, προσθέτοντας ότι η μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά «θα κατέληγε ως επιδότηση μεσαζόντων χωρίς εγγύηση ότι θα φτάσει στον καταναλωτή»