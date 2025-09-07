Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για τον εκλογικό νόμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής του.

«Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού είναι προϋπόθεση για το πώς θα τοποθετηθούν όλοι σε μια εκλογική αναμέτρηση», σημείωσε, τονίζοντας πως πιστεύει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις.

Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν από τις εκλογές του 2023» και πρόσθεσε: «Οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μου μέλημα, αλλά η υλοποίηση του σχεδίου μας».

Σε ερώτηση για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, επεσήμανε πως «κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το τοπίο το 2027», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συζήτηση για σενάρια συνεργασιών είναι πρόωρη.

Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στην ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τονίζοντας ότι το έργο «θα ωφελήσει πρωτίστως την αδελφή Κύπρο», η οποία σήμερα παραμένει ενεργειακά απομονωμένη. Όπως εξήγησε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε γενναία επιχορήγηση, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο.

«Η Κύπρος είναι ο μεγάλος ωφελημένος και η Ελλάδα έτρεξε να βοηθήσει. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσει το έργο και να ολοκληρωθεί, και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Αλλά πρέπει να αποδείξει και η Κύπρος ότι το θέλει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι για την Ελλάδα υπάρχουν και άλλες διασυνδέσεις υψηλής σημασίας, όπως με την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το στρατηγικό έργο με την Αίγυπτο. «Για την Ελλάδα είναι σημαντική η διασύνδεση με την Κύπρο, κυρίως ως προς την ωφέλεια που έχει η Κύπρος. Πρέπει να το θέλει, να το εννοεί και να καταβάλει το σχετικό τίμημα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «κερδίζει καθημερινά τη μάχη» απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά, τονίζοντας τον ρόλο της νεοσύστατης υπηρεσίας που αποκαλεί «ελληνικό FBI». Όπως είπε, η δράση της δεν περιορίζεται μόνο στο σκληρό έγκλημα, αλλά και στην αντιμετώπιση φαινομένων ανομίας στον δημόσιο τομέα.

«Η Ελλάδα είναι ευνομούμενο κράτος και υποχρέωσή μας είναι να εξαλείψουμε τις εστίες εγκλήματος και διαφθοράς», ανέφερε, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν πλέον ενεργές καταλήψεις σε πανεπιστήμια και πως η παραβατικότητα στους δρόμους αντιμετωπίζεται συστηματικά.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε τις συζητήσεις περί πολιτικής επανόδου του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως «αυτό αφορά τον χώρο της Κεντροαριστεράς». Όπως είπε, ο κ. Τσίπρας «ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, αντί να κάνει ο ίδιος τη δική του».

«Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, αλλά ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των πολιτών», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές και για επιχειρηματικά συμφέροντα που, όπως ανέφερε, «έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού» στο εγχείρημα. «Τώρα γιατί το κάνουν, είναι δικό τους δικαίωμα. Δεν το αξιολογώ ως σημαντικό, απλά το επισημαίνω», συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική «προσαρμόζεται πάντα στις καταστάσεις», με στόχο «τα ήρεμα νερά, αλλά από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς εκπτώσεις».

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα», αναφέροντας παραδείγματα όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα και οι έρευνες νοτίως της Κρήτης. «Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην κρίση της Τουρκίας», τόνισε.

Για το διαχρονικό casus belli χαρακτήρισε την απειλή «απαράδεκτη» και ξεκαθάρισε ότι «αν πραγματικά θέλουμε εξομάλυνση, πρέπει να ανακληθεί». Παράλληλα, προανήγγειλε ότι η Ελλάδα «θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».