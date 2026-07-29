Μητσοτάκης: Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη του στο επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να εμποδίζει τους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Αγαθονησίου Βαγγέλη Κόττορο, συνομίλησε με τους ένστολους που επανδρώνουν το φυλάκιο, τους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους και ενημερώθηκε από τον ταξίαρχο Εμμανουήλ Τουλουπάκη για τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

«Για εμένα είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή να επισκέπτομαι για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός το Αγαθονήσι και φυσικά είναι υποχρέωσή μου, κ. Ταξίαρχε, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος το φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο», δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του.

«Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας να γνωρίζουν ότι μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, με Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται.

Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα, να υποβοηθά τη μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Κύριε Ταξίαρχε, είναι ξεχωριστή τιμή για εμένα να βρίσκομαι πίσω από αυτή την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ, στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν οκτώ στρατεύσιμοι για να τη σηκώσουν σήμερα, με τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να υπηρετούν εδώ τα νέα παιδιά τη θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και τιμή τον πρωθυπουργό μας, ο οποίος ενδιαφέρεται, νοιάζεται για τα μικρά νησιά και το ενδιαφέρον του φανερώνεται από αυτή την επίσκεψη», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος Β. Κόττορος. «Τον καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που επιτελεί, που ήδη είναι επιτυχημένο, αλλά του ευχόμαστε ακόμα καλύτερη επιτυχία», συνέχισε.

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο περιφερειακό ιατρείο και στο αρχαιολογικό μουσείο

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός μετέβη στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, όπου έγινε δεκτός από τους δύο γιατρούς που υπηρετούν στο νησί, τους οποίους ευχαρίστησε για την αφοσίωσή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την εγκατάσταση σταθμού τηλεϊατρικής στη δομή, ο οποίος ενισχύει την εξ αποστάσεως παροχή υποστήριξης σε κατοίκους και επισκέπτες. Το έργο έγινε στο πλαίσιο της ευρύτερης επέκτασης του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής σε νησιά του νοτίου Αιγαίου μέσω της ανάπτυξης συνολικά 20 σταθμών και την προμήθεια δεκάδων συσκευών κατ' οίκον παρακολούθησης ασθενών.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε, επίσης, για το σχέδιο ανάπτυξης ιατρείου διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων στον χώρο, το οποίο θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Αμέσως μετά, ο Κ. Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη στο δημαρχείο όπου συζητήθηκαν οι ανάγκες του Αγαθονησίου, μαζί με τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα και τον δήμαρχο Βαγγέλη Κόττορο.

Επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή ανακαινισμένο μουσείο που αποδόθηκε στο κοινό από το υπουργείο Πολιτισμού την τελευταία επταετία.

Ο Κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο μουσείο, που βρίσκεται στον χώρο του αρχαίου οχυρού του 4ου αιώνα πΧ, και ενημερώθηκε για τα εκθέματα, στα οποία περιλαμβάνονται τεκμήρια κατοίκησης ήδη από την 3η χιλιετία πΧ.

Ο πρωθυπουργός είχε, ακόμη, την ευκαιρία να δει το Gov Access Booth που λειτουργεί πιλοτικά στο Αγαθονήσι, αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την αρωγή της Cosmote. Πρόκειται για σταθμό εξυπηρέτησης που, με την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού βοηθού, επιτρέπει σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες της πύλης Gov.gr.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ