Μητσοτάκης: Σταθερή η πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα του κράτους δικαίου

Τη βελτιωμένη εικόνα της Ελλάδας στον τομέα του κράτους δικαίου, όπως αποτυπώνεται στη φετινή σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «σταθερή πρόοδο» της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα καταγράφει βελτίωση σε τέσσερις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναντι επτά το 2020, σημειώνοντας ότι πλέον συγκαταλέγεται μεταξύ των 13 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της έκθεσης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι τα στοιχεία της έκθεσης «αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας» και αποτελούν, όπως ανέφερε, «την καλύτερη απάντηση» στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και όσους, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρούν να πλήξουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «η προσπάθεια συνεχίζεται», συνδέοντας τα επόμενα βήματα με την κυβερνητική «Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030», η οποία, όπως σημείωσε, δίνει έμφαση στη θεσμική ενίσχυση του κράτους με κεντρικό σημείο τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών.

«Είναι η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η χώρα να αφήσει πίσω «τις αγκυλώσεις του χθες» και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη της κοινωνίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας πως «μια ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα».